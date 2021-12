Profecias sobre o Natal

Ads

O Natal é a data que celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Embora Ele não tenha nascido em 25 de dezembro, essa é a data escolhida para recordar Seu nascimento.

O nascimento de Jesus Cristo foi previsto pelos profetas muitos séculos antes dEle nascer. Quando o Filho de Deus veio ao mundo, muitos aguardavam Sua vinda, mas poucos o reconheceram como Aquele que foi prometido por Deus.

Por exemplo, o profeta Isaías previu que Ele nasceria a partir de uma virgem. Na época, muitos estudiosos viram a profecia não como literal, mas simbólica. No entanto, sabemos que a mãe de Jesus Cristo nunca havia tido relações sexuais até seu nascimento.

“Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel”, diz Isaías 7:14.

Nesse sentido, os próprios escritos dos Evangelhos muitas vezes mencionam que tal acontecimento foi predito pelos profetas.

“Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz; Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E chamá-lo-ão pelo nome de EMANUEL, Que traduzido é: Deus conosco”, diz Mateus 1:22,23.

Porém, a promessa do Messias era dirigida principalmente a Israel. De acordo com a tradição, os judeus esperavam a vinda de um libertador enviado por Deus, que estabeleceria o seu reinado eternamente. Até hoje muitos judeus ainda aguardam esse Messias.

Com isso em mente, devemos lembrar que o nome Jesus Cristo é mais do que um nome comum. Trata-se de um nome e um título. O nome Jesus deriva da forma grega do vocábulo Jeshua, ou Josué, e que significa “Jeová é Salvador”, ou “o Senhor salva”. O título Cristo deriva da forma grega do vocábulo Messias (ou do hebraico Mashiah), que significa o “Ungido”.

Entre outras profecias com o nascimento de Jesus Cristo, também encontramos alguns fatos históricos, como sua genealogia, sendo Ele descendente de Abraão e de Davi. Ambos receberam promessas de Deus sobre sua continuidade.

O nascimento do Messias em Belém também foi profetizado, conforme podemos ler: “Mas tu, Belém-Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos”, diz Miquéias 5:2.

Já no Novo Testamento vemos isso se cumprindo: “E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel”, diz Mateus 2:1-6.

Na sequência do nascimento de de Jesus Cristo, os Evangelhos nos relatam um acontecimento que foi profetizado, quando Herodes mandou matar todos os meninos menores de dois anos nascidos em Belém e seu entorno.

“Assim diz o Senhor: Uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo; Raquel chora seus filhos; não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem”, previu Jeremias 31:15.

Enquanto Herodes mandou matar os meninos, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo e sua família estavam seguros no Egito, “onde ficou até a morte de Herodes” (Mateus 2:13-15).

Esse acontecimento também havia sido profetizado: “Quando Israel era menino, eu o amei; e do Egito chamei a meu filho”, diz Oséias 11:1.