Professora de Guarulhos que alfabetizou aluno de educação especial é premiada em ação nacional

A iniciativa é uma homenagem ao Dia dos Professores

Professores sempre presenciaram desafios em sua rotina de trabalho. No último ano, eles precisaram se reinventar e trazer uma nova dinâmica para os alunos.

E foi pensando em valorizar as vivências desses profissionais, que o Edify Education empresa de soluções educacionais em inglês presente em mais de 150 escolas de todo país, promoveu uma ação que reverencia essas jornadas inesquecíveis. O ‘Histórias de Mestre’ exibiu relatos inspiradores, com objetivo de homenagear os professores, figuras de extrema importância para a construção de um futuro cada vez melhor.

Foram 21 histórias enviadas por vídeo, selecionadas e disponibilizadas para votação. No total, houve 5 mil votos do público. A professora Maira Peres, de Guarulhos, dividiu o seu relato durante a ação, foi escolhida como a segunda história mais emocionante e recebeu o prêmio de R$ 5 mil.

A profissional contou que em 2018 estava no seu primeiro ano na Escola Dorival Caymmi quando surgiu um aluno de educação especial. Ela foi alertada sobre a dificuldade da criança no aprendizado e, principalmente, na relação com outros membros da equipe e colegas. A princípio, Maira relata que ficou com receio, mas aceitou encarar o desafio. “Com autoridade, sem autoritarismo, amizade e empatia, eu consegui fazer um trabalho muito bom, inclusive começar a alfabetiza-lo por um método que eu tinha aprendido na Prefeitura de Mogi das Cruzes, quando fui estagiária”, comemora a professora. Hoje, ela tem um enorme carinho por esse aluno, que mostrou a ela que tudo é possível.

“Ficamos muito felizes em realizar essa ação, pois já sabíamos que muitos professores tinham histórias incríveis para contar, mas estávamos buscando uma forma de dar visibilidade e inspirar ainda mais pessoas“, disse Marina Dalbem, Co-CEO do Edify Education.

Os vídeos mais votados serão anunciados no dia 15 de outubro, quando se comemora o Dia do Professor, no perfil do Edify Education no Instagram (@edifyoficial). Para acessar todos os vídeos basta entrar no link: https://lp.edifyeducation.com. br/hub