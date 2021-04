Programa Cidade Empreendedora, promovido pelo SEBRAE, é implantado em Prado-BA

Rede Gazeta News Guarulhos

A prefeitura de Prado-BA assinou recentemente, junto ao Sebrae-BA, o termo de adesão ao projeto Cidade Empreendedora, uma iniciativa de política pública que tem como objetivo a transformação local pela implementação de políticas de desenvolvimento em módulos estratégicos, sendo a solução ideal aos municípios interessados em aprimorar seu ambiente de negócios.

De acordo com o prefeito Gilvan Produções, a capacitação das pessoas para esse processo de visão empreendedora é uma das prioridades da sua gestão. “O Cidade Empreendedora é uma iniciativa única em Prado. O objetivo é conectar o dono de um pequeno negócio às oportunidades, promovendo o desenvolvimento empreendedor mais amplo em nosso município”, afirmou.

O plano apoia-se em quatro grandes pilares: fomentar, atrair, qualificar e inovar, transitando pelos seguintes eixos: Liderança, Compras Governamentais, Educação Empreendedora, Valorização das Empresas Locais, Inovação e Desburocratização.

Este é mais um passo que a prefeitura dá visando o desenvolvimento econômico da cidade objetivando a geração de emprego e renda. Será um trabalho em conjunto e com o envolvimento de várias secretarias, ficando a secretaria de Turismo, Cultura e Esporte responsável pela gestão do projeto. Essa última inclusive implantou a Sala do Empreendedor, que mapeia os processos visando oferecer total suporte aos novos empreendedores individuais. No local serão feitas aberturas e legislação de MEI, declaração anual de faturamento, orientação ao crédito, capacitações do Sebrae e outras ações que irão contribuir para a inserção dos pequenos negócios na agenda municipal, desenvolver lideranças e ampliar a participação dos pequenos comércios nas compras do governo e gestão municipal. Ademais, o Cidade Empreendedora ajudará Prado a gerar novos empregos ,resguardando ainda os pequenos empresários e empreendedores da cidade.

O gerente regional do SEBRAE, Alex Brito, reforçou a a sua satisfação em ver o município de Prado em busca da valorização do micro e pequeno empreendedor: “A Sala do Empreendedor já é uma realidade em Prado, juntos faremos um trabalho para desenvolver o empreendedorismo local, fortalecendo essa rede de atores do município e o transformando num lugar melhor para empreender”

A Secretária de Turismo, Cultura e Esporte, Iracema Ribeiro, por sua vez, falou sobre a importância e o engajamento que o projeto dará junto às demais secretarias municipais, como Educação e Agricultura. “É muito importante disseminar a cultura empreendedora nas escolas, já estamos pensando no futuro e preparando os nossos pradenses para estarem inseridos no desenvolvimento econômico da nossa cidade. Faremos também a valorização da agricultura familiar junto aos meios de hospedagem e os estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar, precisamos dar mais valor ao que é produzido em nossa terra”.

