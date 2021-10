Ads

O Programa de bônus para crescimento de assinaturas de fãs, exclusivo para convidados, oferece aos criadores de conteúdo a oportunidade de ganhar dinheiro com base na quantidade de assinantes novos conquistados durante o programa. Os criadores de conteúdo que participarem do programa receberão US$ 20 por cada novo assinante conquistado a partir do momento da inscrição no programa até o fim dele.

Para começar:

Clique na notificação que você recebeu com o convite para o Programa de bônus para crescimento de assinaturas de fãs ou acesse Estúdio de Criação > Monetização > Bônus. Ao lado de Crescimento de assinaturas de fãs, que fica abaixo de Disponível, toque em Começar. Analise e aceite os Termos e Condições. Escolha uma Conta de pagamento. Toque em Avançar para concluir a inscrição.

Requisitos do programa

Para participar do programa de bônus:

Você já deve usar as assinaturas de fãs.

Sua Página deve seguir as nossas Políticas de Monetização para Parceiros

Seu conteúdo deve seguir as nossas Políticas de Monetização de Conteúdo

Você deve aceitar os termos do programa ao fazer a inscrição.

Requisitos para novos assinantes

Para que os assinantes sejam contabilizados para o bônus, eles não podem ter sido assinantes nos dois meses anteriores à data da assinatura feita durante o programa.

Serão contabilizados para o bônus os assinantes que você conquistar a partir do momento da sua inscrição até o fim do programa.

Dicas para aumentar o número de assinantes

Há várias formas de promover a sua assinatura para transformar fãs em apoiadores:

Acompanhamento do programa de bônus

O progresso pode ser acompanhado em Estúdio de Criação > Monetização > Bônus, sob Crescimento de assinaturas de fãs. Nessa página, você poderá ver o bônus aproximado e os novos assinantes, assim como a data de término do programa.

Pagamentos do programa de bônus

Você receberá os pagamentos uma vez por mês, quando atingir o saldo mínimo de US$ 100. Os pagamentos definitivos serão calculados no fim de cada mês e pagos aproximadamente 30 dias depois. Também é possível visualizar e gerenciar os pagamentos em Estúdio de Criação > Monetização > Configurações de pagamento (o pagamento em 30 dias não se aplica ao Vietnã).

Os pagamentos serão transferidos para a conta bancária selecionada durante a inscrição no programa. Saiba como atualizar as suas informações de pagamento aqui.

Se, no fim do mês, o saldo acumulado ficar abaixo de US$ 100, ele será transferido para o próximo mês até que ultrapasse esse valor. Os pagamentos recebidos incluem outras fontes, não somente o Programa de bônus para crescimento de assinaturas de fãs. Saiba como ver e baixar os relatórios de pagamentos e ganhos aqui.

As informações bancárias podem ser atualizadas na Central de pagamentos do Facebook.

Se precisar de ajuda com um problema que não foi abordado neste artigo, entre em contato conosco diretamente.