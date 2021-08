Google abriu inscrições para a edição de 2021 do Latin American Research Awards (Lara), programa que premia pesquisas científicas desenvolvidas em universidades latino-americanas. O projeto visa impulsionar a inovação e premiar projetos que apresentem soluções a partir de tecnologia para problemas do cotidiano. Em seu nono ano, o Google anunciou que vai adicionar ao rol de projetos a categoria de diversidade de gênero e inclusão. As candidaturas começam nesta quinta-feira, 26.

No ano passado, o foco do prêmio foi para estudos que tivessem como objeto a covid-19 e foram premiados 13 projetos brasileiros no total, dos 22 selecionados pelo Google. Além do reconhecimento, os alunos e professores recebem uma bolsa de estudos em um valor de até US$ 1,2 mil mensais — no ano passado, foram US$ 500 mil em prêmios.

Para este ano, o Google espera contar com projetos de impacto social, que reflitam sobre a colocação da sociedade em questões de equidade. A categoria ‘covid-19’ continuará presente. “Neste ano, adicionamos como novidade a categoria Diversidade, Equidade e Inclusão, incentivando o impacto social dos projetos e destacando o trabalho de grupos de pesquisa que geraram uma contribuição na discussão sobre equidade de gênero na América Latina”, afirmou a empresa em comunicado.

Além disso, alguns vencedores de 2021 poderão colaborar diretamente com escritórios do Google na América do Norte, com pesquisadores em um programa de estudos que visa integrar estudantes e a empresa.

“A pesquisa científica e acadêmica é fundamental para ajudar a encontrar respostas aos diferentes problemas que surgem a cada dia, problemas que muitas vezes afetam diretamente o homem comum. Para dar um exemplo, os trabalhos científicos na área médica têm permitido enfrentar a pandemia e produzir vacinas em tempo recorde”, afirmou Berthier Ribeiro-Neto, Diretor de Engenharia do Google na América Latina, em comunicado.

Para concorrer, os estudantes precisam submeter um resumo em inglês de até cinco páginas do projeto, contando sobre o problema identificado e a razão pela qual a solução desenvolvida é interessante para a comunidade. As inscrições acontecem no site do programa e vão até 24 de setembro. Podem se inscrever alunos de mestrado e doutorado, em equipes de pesquisa de até duas pessoas.