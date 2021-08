Ads

Buscar a essência da festa da carpição e estabelecer relações com diferentes manifestações da cultura popular. Na próxima quinta-feira (5), às 20h, estreia Carpição Ressignificação e Permanência, projeto que contempla os grupos participantes dos festejos da Carpição, com música, culinária e rodas de conversas. Para marcar o lançamento o projeto exibe o documentário Catira Botas de Ouro pelo canal do YouTube da TáDITO Produção Cultural, no endereço https://youtube.com/channel/UCq3PIm4gGgDCtLZWQMfaMZg.

Ressignificação e Permanência conta com diversas ações artísticas e culturais como exposições, instalação de lambe-lambe, mostra online de música caipira, visibilidade e reconhecimento de culinária tradicional e rodas de conversas, reverberando a difusão artística e cultural por meio de conteúdos artísticos/históricos e um festival de cultura popular caipira guarulhense.

“A Carpição é a maior tradição da cidade, movimenta caipiras, cavaleiros, romeiros, tropeiros, artistas. Esse projeto coloca luz no que estava à sombra, no que vibra, o que toca, na viola que chora, no palhaço que vibra e na cultura popular de Guarulhos. Ele nasce da necessidade de mostrar o quanto a cultura popular é rica e chama a atenção para novos olhares: da mulher, do povo preto e do jovem, que também é tradicional, porque o futuro é ancestral”, explica o guarulhense Diego Dionísio, produtor cultural e gestor de patrimônio imaterial, proponente do projeto aprovado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio de FunCultura.

O projeto

O projeto tem como objetivo usar o artesanato e as artes como indutores de comunicação e visibilidade do festejo da Carpição. Sendo assim, 20 estandartes confeccionados por artistas da região de Bonsucesso serão expostos na cidade. Guarulhos é uma rica região de violeiros que se organizam em duplas, trios, grupos e orquestras. São 23 famílias/comunidades que ainda hoje se expressam dançando, cantando ou tocando viola.

Folias de Reis, Catira e violeiros

As comunidades foram gravadas trazendo a diversidade desses mestres populares por meio de um minidocumentário de grupos de violeiros e artistas como Kelly Rissuto, Vera Bianca e o Quarteto Raiz, as Folias de Reis Estrela Dalva, Estrela Guia, Mensageiros dos Santos Reis e Vila Carmela, e os grupos Os Favoritos da Catira e Catira Botas de Ouro.

Além de divulgar o festejo, o intuito dos minidocumentários é criar um importante acervo audiovisual dos patrimônios imateriais da cidade, que poderão ser usados também nas esferas da educação e turismo cultural. Esses conteúdos serão disponibilizados nas redes sociais e plataformas digitais.

Grafite

Para trabalhar o dinamismo e o diálogo da cultura popular com as novas gerações de artistas e outras expressões populares, quatro grafiteiros/artistas plásticos vão conceber lambe-lambe e evidenciar as características culturais do Festejo da Carpição. Serão feitos dois painéis/muros expositivos desses lambes em espaços da cidade.

Culinária

Outro aspecto que revela a identidade dos festejos é a culinária. A partir da memória afetiva de receitas ligadas a famílias, um livro de receitas e vídeos dá voz aos mestres para ensinar o passo a passo das receitas tradicionais.

A criação do caderno de receitas foi inspirada pela culinária caipira. Aquela comida de casa da vovó, receitas que foram compartilhadas pelas gerações, passadas de pais para filhos, de avós para netos, ou até mesmo aprendidas através das práticas diárias, nas convivências das festas e reuniões de amigos.

Cada cozinheiro traz consigo uma linda trajetória, cada receita e cada prato preparado carrega uma história em seu sabor, em especial o amor pela cozinha.

