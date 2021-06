Prorrogação do auxílio emergencial deve sair essa semana

Ads

A nova prorrogação do auxílio emergencial deve ser anunciada esta semana pelo presidente, Jair Bolsonaro. A informação foi feita pelo ministro da Cidadania, João Roma, nesta segunda-feira (21), ainda conforme informações do ministro, o benefício deve ser ampliado por mais dois meses.

“O presidente Bolsonaro deve anunciar ainda nesta semana a extensão do Auxílio Emergencial com novas parcelas. Os valores continuam os mesmos e quantidade de parcelas deve ser superior a duas. Vamos aguardar o pronunciamento do presidente Bolsonaro”, declarou João Roma.

Novas parcelas O anúncio feito pelo ministro reforça a tese declarada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, quando o mesmo informou que o auxílio seria prorrogado até que toda população adulta do país esteja vacinada. Conforme estimativas do Ministério da Saúde, a vacinação da população adulta deve ser concluída até setembro, podendo se entender até outubro. Logo, caso a vacinação seja concluída até setembro, o auxílio deve ser prorrogado por mais duas parcelas, entretanto, caso a vacinação avance até outubro o auxílio deverá contar com mais três parcelas. A nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial 2021, promulgada pelo Congresso Nacional em março, estabeleceu que o benefício fosse liberado em quatro parcelas de R$ 150 a R$ 375. Contudo, com a nova prorrogação o benefício passará a contar com sete parcelas este ano. ADS

