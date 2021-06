Prorrogação do auxílio emergencial vai liberar novas inscrições?

11:14:13

O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta última terça-feira (8), que o auxílio emergencial 2021 será prorrogado. Liberado inicialmente em quatro parcelas referentes aos meses de abril e julho, agora o beneficiário poderá contar com mais duas ou três parcelas.

Após pressão de parlamentares, e da população, Guedes, declarou ser a favor da nova prorrogação, segundo declaração do ministro, o auxílio emergencial deve contar inicialmente com mais duas parcelas, mas que, pode acabar sendo mais uma vez prorrogado por mais um mês caso seja necessário.

Aplicativo auxílio emergencial do Governo Federal. / Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Inscrição para prorrogação

Com a divulgação de uma nova prorrogação, diversos brasileiros que receberam o auxílio emergencial no ano passado e que ficaram de fora da prorrogação este ano, buscam orientação sobre a possibilidade do governo liberar uma nova inscrição para mais beneficiários.

Entretanto, conforme o jornal Folha de S. Paulo veio a apurar, a nova prorrogação do auxílio não deve permitir novas inscrições, e sim se estender para os mais de 39 milhões de beneficiários que vem recebendo as parcelas este ano.

Conforme declaração de Guedes, a nova prorrogação do auxílio emergencial deve custar algo próximo aos R$ 18 bilhões, logo, serão utilizados os R$ 7 bilhões remanescentes da Medida Provisória que viabilizou R$ 44 bilhões fora do teto de gastos para liberar a medida este ano.

Já para o restante do valor, o governo prevê a criação de uma nova Medida Provisória para a liberação de um crédito extraordinário de 12 bilhões fora do teto de gastos para complementar o orçamento e viabilizar a prorrogação do benefício.

Segundo informações do governo, cada parcela do auxílio emergencial 2021, representa uma despesa de R$ 9 bilhões, para os 39,2 milhões de beneficiários. Logo, conforme expectativa de liberação de R$ 18 bilhões, o orçamento se torna limitado para permitir que novas inscrições sejam abertas, sendo viabilizada muito provavelmente somente para quem já está recebendo o benefício.

