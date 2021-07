Quais os benefícios de investir sem culpa nas criptomoedas

Ads

O universo das criptomoedas cresceu muito nos últimos anos, mas ainda assim desperta fascínio e mistério entre investidores e consumidores.

A valorização do bitcoin a partir de 2015, quando passou de US$ 310, para mais de US$ 60 mil em abril de 2021, certamente foi um dos principais motivos que fez as pessoas olharem com mais atenção para este novo mundo que surge na web.

As moedas digitais, sejam elas cripto ou tokens, já são uma realidade importante em nossas rotinas e se consolidam como opções interessantes para quem deseja ampliar sua carteira de investimentos – ainda que o receio de algo dar errado possa bater de vez em quando.

Confira cinco vantagens para investir sem culpa:

1 – Tema cada vez mais popular

Basta jogar as expressões “criptomoedas” ou “moedas digitais” nos principais portais de busca da internet para ter uma noção da popularidade que o segmento passou a ter nos últimos meses.

Não faltam notícias, conteúdos institucionais e informações a respeito dos principais ativos digitais do planeta.

Isso mostra que aquele preconceito inicial em torno de uma moeda descentralizada ficou para trás.

E, como todo recurso financeiro que fica na moda por longos períodos, a valorização do mercado é grande.

2 – Democratização das moedas digitais

Com mais informação circulando, naturalmente há uma democratização maior sobre o tema.

As moedas digitais e criptomoedas passaram a fazer parte do vocabulário das pessoas, sendo fontes inesgotáveis de reportagens e materiais de dicas e informações, seja para grandes investidores ou até para consumidores que desejam gastar seus ativos em compras do dia a dia.

Trata-se de um universo que não está mais restrito aos usuários com maior domínio da tecnologia blockchain.

3 – Fundos cripto em plataformas tradicionais

Um dos principais reconhecimentos das criptomoedas no mercado financeiro é a presença cada vez maior delas em fundos nas principais plataformas do mercado.

Photo by @freepik / freepik

Em abril, por exemplo, o BTG Pactual anunciou o lançamento do primeiro fundo de bitcoin com gestão ativa em um banco nacional.

É uma medida extremamente importante e que reforça o peso deste mercado, já que as criptomoedas passaram a ser consideradas ativos importantes – a ponto de serem negociadas pelas principais plataformas de investimento mundo afora.

4 – Maior facilidade das exchanges

As exchanges são ferramentas essenciais no ecossistema das criptomoedas. Afinal, como a bolsa de valores para o mercado de ações, é por meio delas que as pessoas conseguem negociar suas moedas digitais em busca de maior rentabilidade.

No início, contudo, havia dificuldade dessas plataformas em lidar com o segmento.

Circulavam poucas informações, e o ambiente regulatório era muito diferente do que o mercado financeiro tradicional.

Hoje, porém, as opções são grandes e é possível negociar desde a já tradicional bitcoin até utility tokens utilizados no varejo.

5 – Acesso aos desbancarizados

As moedas digitais surgem como uma solução eficiente para conectar uma parcela significativa da população ao sistema financeiro nacional.

No Brasil, mais de 45 milhões de pessoas não tinham conta em banco, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva.

Entretanto, para possuir uma moeda digital, o usuário cria uma carteira digital que possibilita, entre outras coisas, acesso às principais facilidades bancárias, como gerenciamento do dinheiro e cartão de débito em alguns casos.

Não à toa, diversos bancos centrais estudam formas de criar uma moeda digital para suas populações.

Por: Cássio Rosas, Diretor de Contas Enterprise e Estratégia da Wiboo, plataforma com utility token que promove um programa de fidelização entre varejistas e consumidores por meio de moedas digitais.

