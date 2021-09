Quais são as 7 igrejas em Apocalipse? Significado da Bíblia Explicado

Ads

O livro de Apocalipse endereça sete cartas a sete igrejas na Ásia Menor (atual Turquia) (Apocalipse 2-3). Cada carta, conforme proclamada por Jesus e registrada pelo Apóstolo João, declara os triunfos e fracassos das igrejas receptoras e avisa cada congregação para se arrepender.

O conselho nessas cartas é profético, prevenindo as comunidades cristãs de hoje das armadilhas que podem nos afastar de nossa fé.

Quem escreveu o Apocalipse?

Estudiosos cristãos do segundo século até hoje atribuíram a escrita física do Apocalipse a João, o apóstolo, filho de Zebedeu (Marcos 3:17), e autor do Evangelho e das epístolas de João. Embora João tenha literalmente escrito o Apocalipse, o Livro deixa claro que a fonte das revelações é Jesus (Apocalipse 1: 1-2).

No primeiro século DC, o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, uma colônia penal romana perto da Ásia Menor. O “crime” de João foi praticar o cristianismo. Enquanto estava em Patmos, João foi capturado pelo Espírito Santo e recebeu visões proféticas de Cristo instruindo-o a: “Escreva em um rolo o que você vê e envie às sete igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e Laodicéia ”(Apocalipse 1: 1-2; 9-11).

Por que essas sete igrejas foram escolhidas para receber a mensagem apocalíptica?

As sete igrejas de Apocalipse estavam entre várias das primeiras comunidades cristãs na Ásia Menor. Essas sete igrejas em particular podem ter sido escolhidas para receber a mensagem apocalíptica de Cristo porque, geograficamente, as igrejas estavam localizadas ao longo de uma rota comercial circular estabelecida que reunia as partes mais populosas e influentes da província. Uma vez que a mensagem apocalíptica foi dada às igrejas nessas cidades proeminentes, a mensagem se espalhou para as comunidades cristãs no resto da província.

Embora as sete cartas no Apocalipse sejam adaptadas às igrejas nomeadas, essas igrejas e suas deficiências declaradas podem simbolizar todas as igrejas em um aspecto ou outro. A instrução dada às congregações de Apocalipse, portanto, é valiosa para as congregações cristãs hoje.

Onde estavam as sete igrejas e o que elas simbolizam?

1. Éfeso. A Igreja que Abandonou Seu Amor por Cristo e Seus Ensinamentos (Apocalipse 2: 1-7)

Resumo e explicação: Éfeso era o centro comercial e cultural proeminente da Ásia. A carta de Cristo à igreja de Éfeso elogia a congregação por suas “obras … trabalho árduo … e perseverança” e por rejeitar os falsos apóstolos (Apocalipse 2: 2-3).

Apesar de seu trabalho árduo e integridade doutrinária, Cristo culpa a comunidade por ter “abandonado o amor [they] teve no início ”(Apocalipse 2: 4). Esse “amor abandonado” pode significar que os efésios se tornaram menos devotados a Cristo ou que o trabalho que fizeram não era mais motivado pelo amor uns pelos outros. A carta à igreja de Éfeso oferece esperança à comunidade se ela se arrepender e reacender seu amor pela vida cristã (Apocalipse 2: 5-7).

Importância hoje: A lição da carta a Éfeso ensina que a verdade e o amor devem andar de mãos dadas. Uma igreja que defende a pureza doutrinária à custa de mostrar amor é tão falha quanto uma igreja que defende a harmonia congregacional à custa de ensinamentos verdadeiros. Em vez disso, Jesus revela que uma igreja feita à Sua imagem deve ensinar a Verdade de Deus em amor.

2. Esmirna. A Igreja que permanece fiel em meio à perseguição (Apocalipse 2: 8-11)

Resumo e explicação: Esmirna era o lar de uma grande comunidade judaica hostil aos cristãos. A Bíblia observa que acusações caluniosas de judeus contra cristãos levaram à perseguição cristã por parte das autoridades romanas (Atos 14: 2, 19: Atos 17:13).

A revelação de Cristo a Esmirna elogia a comunidade por sua pobreza material, mas riqueza espiritual, e reconhece sua perseguição injusta (Apocalipse 2: 9). Cristo não repreende esta igreja, mas avisa sobre a prisão iminente de alguns de seus membros, exortando-os a permanecer fiéis “até a morte” e lembrar a promessa de sua “coroa do vencedor” (Apocalipse 2:10).

Importância hoje: Como a igreja em Esmirna, os cristãos são perseguidos em todo o mundo de maneiras óbvias e insidiosas. Esta carta adverte todos os cristãos que, embora possamos sofrer muito, a duração da tribulação será curta em comparação com a promessa de vida eterna.

3. Pergamum. A Igreja que compromete suas crenças (Apocalipse 2: 12-17)

Resumo e explicação: A cidade de Pérgamo era conhecida por suas práticas pagãs. A carta à igreja ali elogia a congregação por manter sua fé, apesar das influências pagãs generalizadas da cidade (Apocalipse 2:13). A carta então aborda o pecado da igreja ao denunciar alguns de seus membros por seguirem falsos ensinos que trouxeram concessões religiosas e morais (Apocalipse 2: 14-15).

O Senhor convida a comunidade a se arrepender ou arriscar o julgamento que emanará da “espada de [His] boca ”(Apocalipse 2:16). Aqueles que se arrependerem receberão o “maná escondido” que é o grão do Céu (Salmo 78:24), e uma “pedra branca” ou lousa limpa com uma nova identidade em Cristo (Apocalipse 2:17).

Importância hoje: Como os cristãos em Pérgamo, é fácil normalizar o comportamento não cristão das pessoas ao nosso redor e permitir que esse comportamento dilua nossos valores (1 Coríntios 15:33). Mas a Bíblia nos exorta a “não nos conformarmos com o modelo deste mundo”, mas sermos transformados pela renovação de nossa mente de acordo com a Palavra de Deus (Romanos 12: 2).

4. Tiatira. A Igreja que segue falsos profetas (Apocalipse 2: 18-29)

Resumo e explicação: Tiatira era uma cidade comercial rica. A carta de Jesus a Tiatira elogia a igreja por ter crescido na fé e no serviço (Apocalipse 2:19). A queda da igreja foi sua devoção a um falso profeta que levou alguns membros a cometer idolatria e imoralidade (Apocalipse 2:20). Embora o falso profeta permanecesse sem arrependimento, Jesus afirma que a congregação ainda pode se arrepender se afastando dos caminhos do profeta (Apocalipse 2: 21-22).

O Senhor nos lembra nesta revelação que Ele retribuirá a cada um de nós de acordo com nossas ações (Apocalipse 2:23). O pagamento pelo pecado é a morte. Aqueles que perseveram na fé, entretanto, receberão uma parte da autoridade messiânica de Cristo sobre todas as nações e triunfarão sobre a morte (Apocalipse 2: 26-28).

Importância hoje: Assim como alguns na igreja de Tiatira foram desencaminhados por um falso profeta, os cristãos hoje são vítimas de líderes de seitas, práticas ocultas e outros ensinos falsos. Para participar da vitória de Cristo, devemos evitar esses “assim chamados profundos segredos” de Satanás (Apocalipse 2:24) e nos manter firmes nos ensinos de Cristo.

5. Sardis. A Igreja que está espiritualmente morta (Apocalipse 3: 1-6)

Resumo e explicação: Sardis foi uma cidade que sofreu dois ataques surpresa, apesar de suas fortificações. Nosso Senhor culpa a igreja em Sardes por manter uma aparência externa de estar “viva”, embora na verdade estivesse espiritualmente morta (Apocalipse 3: 1). Aludindo à história da cidade de ataques surpresa anteriores, Jesus avisa a congregação para “acordar” e se arrepender, para que ele não “venha como um ladrão” para conceder Seu julgamento (Apocalipse 3: 2-3).

Aqueles em Sardes que atenderem à advertência de Cristo serão “vestidos de branco”, um símbolo de pureza e vitória, e serão reconhecidos no Livro da Vida do Céu (Apocalipse 3: 5).

Importância hoje: Hoje, os cristãos podem cair na armadilha que enredou a igreja em Sardes se simplesmente seguirmos os movimentos de praticar nossa fé sem realmente alimentar nosso espírito. Podemos evitar nos tornar “mortos-vivos” engajando-nos em nossa fé por meio do estudo da Bíblia, oração e comunhão.

6. Filadélfia. A Igreja que perseverou pacientemente apesar das fraquezas (Apocalipse 3: 7-13)

Resumo e explicação: Filadélfia era o lar de uma comunidade sinagoga hostil aos cristãos. Cristo elogia os Filadélfia por permanecerem fiéis em face das provações, apesar de sua força limitada (Apocalipse 3: 8).

Jesus não reprova esta congregação, mas condena seus perseguidores. (Apocalipse 3: 9). Cristo promete que se os congregantes de Filadélfia permanecerem fiéis a Ele, Ele os protegerá da “hora da prova” e os fará pilares no templo celestial de Deus (Apocalipse 3: 10-12).

Importância hoje: A mensagem para a Filadélfia nos mostra as bênçãos que advêm quando mantemos nossa fé, apesar das tribulações da vida. Na verdade, aqueles que perseveram apesar das fraquezas permanecerão fortes como pilares no céu.

7. Laodicéia. A Igreja com uma Fé Morna (Apocalipse 3: 14-22)

Resumo e explicação: Laodicéia era um próspero centro industrial e comercial. A carta de Jesus a esta igreja não perde tempo denunciando a congregação por sua fé morna, ameaçando “cuspir” a congregação de Sua boca (Apocalipse 3:16).

Cristo repreende esta igreja por permitir que sua prosperidade econômica a levasse à falência espiritual e revela que, apesar de sua riqueza econômica, somente Ele pode fornecer riqueza espiritual (Apocalipse 3: 17-18). Aqueles na igreja de Laodicéia que abrirem a porta para Cristo participarão de Seu banquete celestial e terão o direito de se sentar com Ele em Seu trono (Apocalipse 3: 20-21).

Importância hoje: Como a igreja em Laodicéia, é fácil nos tornarmos complacentes em nossa fé durante os tempos de abundância. Cristo nos avisa nesta revelação que ele “cuspirá” discípulos mornos. Em vez disso, Jesus nos exorta a continuar buscando a face do Senhor, mesmo depois de Sua mão ter concedido riquezas em nossas vidas.

