Quanto tempo leva para abrir uma empresa em 2021

Rede Gazeta News Guarulhos

Considerando todos os trâmites e burocracias, é possível considerar que o processo completo de abertura de empresas leve em torno de 45 a 60 dias após a confirmação dos CNAEs da organização.

O processo para abrir uma empresa no Brasil torna-se cada vez mais simples e menos burocrático no país, e isso só vem a beneficiar todos os envolvidos no processo.

Apesar do período generalizado acima, ao longo deste artigo você irá compreender que um fator determinante do prazo total para abertura de uma empresa depende do estado onde o processo está sendo realizado, portanto, use isso ao seu favor na hora de planejar a formalização de seu negócio.

Todo o processo se inicia logo após a confirmação do Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE), código que representa a atividade exercida pelas organizações criadas e suas respectivas condições, como o enquadramento fiscal no simples nacional.

Saiba mais sobre o tempo de espera para a abertura de uma empresa aqui.

Somente após tudo isso estar resolvido é que a empresa pode oficialmente operar e até mesmo emitir notas fiscais para seus clientes.

Quanto tempo demora para abrir uma empresa?

Os números oficiais dizem que, em média, se leva 4 dias úteis para abrir uma empresa no Brasil, variando de cidade para cidade.

O processo completo para ter o CNPJ em mãos e, de fato, poder emitir notas fiscais, dura em torno de 20 dias, em média, podemos ser menor em algumas localidades e maior se o empreendedor não tiver algum documento necessário em mãos.

A grande verdade é que o Brasil já foi considerado um dos países que mais demora para abrir uma empresa, mas essa realidade foi mudando com o tempo e com isso o país passou a otimizar e a digitalizar o seu próprio processo a longo prazo.

De 2019 a 2020, por exemplo, houve uma melhora de 13,1% no desempenho, em relação ao último quadrimestre de 2019, sendo que a média nacional passou a ser de até 4 dias úteis, após aprovação da CNAE, conforme mencionamos.

Com o prazo acima sendo considerado para os momentos finais, é importante lembrar que o processo todo pode demorar até 2 meses, prazo já bastante reduzido em relação ao passado, pois agora é utilizado um sistema digital, disponibilizado pela Redesim.

Mas, é claro que os planos não param por aí, já que existe uma meta do governo para reduzir esse tempo ainda mais: para 1 dia ou até 1 hora apenas.

Antes de todas essas ações, eram necessários pelo menos 17 dias ao invés desses 4, algo que sempre afetou a vida do empreendedor brasileiro, já que ao tempo de abertura de uma empresa tem bastante relação com o seu modo de ser.

Já é possível visualizar bons resultados em relação a meta do governo, pois alguns empreendedores do Distrito Federal já conseguiram abrir uma empresa em apenas seis horas, algo bastante positivo para o futuro do mercado.

Quanto tempo demora para sair o CNPJ?

Como você pode ter visto, o tempo para abrir uma empresa no Brasil ainda é bastante superior em relação a alguns outros países, como no caso da Nova Zelândia, que permite que tudo seja feito ao longo de um ano.

O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é um importante documento para acompanhar o empreendedor na jornada do empreendedorismo, além de ser essencial para basicamente tudo em torno da empresa.

Portanto, com exceção da criação de uma empresa como MEI, processo que pode ser feito rapidamente pela internet, considere as seguintes etapas no cronograma de abertura de um empresa:

Designed by @pressfoto / freepik

Solicitação de viabilidade junto ao município, para verificar se as atividades escolhidas são permitidas para o local escolhido. Criação de um contrato social, onde todas as informações, sócios e afins de sua empresa estarão destacados. Com os documentos em mãos, e o contrato social finalizado, vá para a junta comercial de sua cidade ou o cadastro de pessoa jurídica para dar entrada no processo de pessoa jurídica e poder receber o CNPJ. Registre o CNPJ recebido. Dependendo de sua atividade, será necessário obter a inscrição municipal e o alvará para o funcionamento. Caso o seu negócio seja um comércio ou indústria, também será necessário um cadastro especial no Ministério da Fazenda.

E essas são algumas das principais etapas – e generalistas – para quem quer abrir uma empresa no Brasil.

Quanto tempo demora para abrir empresa em cada estado

O tempo médio para a abertura de uma empresa pode variar bastante entre um estado e outro, pois cada região possui suas próprias burocracias e diferentes necessidades para tornar a formalização solicitada possível.

Apesar das variações, é importante lembrar que uma vez formalizadas, as empresas são válidas em todo o território nacional, independente da origem ou o tempo que cada uma delas demorou para tornar-se uma realidade.

A seguir você confere uma lista com o tempo médio para abrir uma empresa em cada estado brasileiro com base nesta lista:

Acre (AC): 2 dias e 1 hora

2 dias e 1 hora Alagoas (AL): 2 dias e 6 horas

2 dias e 6 horas Amapá (AP): 2 dias e 20 horas

2 dias e 20 horas Amazonas (AM): 2 dias e 2 horas

2 dias e 2 horas Bahia (BA): 8 dias e 7 horas

8 dias e 7 horas Ceará (CE): 3 dias e 10 horas

3 dias e 10 horas Distrito Federal (DF): 1 dia e 16 horas

1 dia e 16 horas Espírito Santo (ES): 2 dias

2 dias Goiás (GO): 1 dia e 10 horas

1 dia e 10 horas Maranhão (MA): 2 dias e 20 horas

2 dias e 20 horas Mato Grosso (MT): 1 dia e 23 horas

1 dia e 23 horas Mato Grosso do Sul (MS): 1 dia e 23 horas

1 dia e 23 horas Minas Gerais (MG): 3 dias e 16 horas

3 dias e 16 horas Pará (PA): 2 dias e 20 horas

2 dias e 20 horas Paraíba (PB) : 4 dias e 14 horas

: 4 dias e 14 horas Paraná (PR): 3 dias e 8 horas

3 dias e 8 horas Pernambuco (PE): 4 dias e 21 horas

4 dias e 21 horas Piauí (PI): 2 dias e 19 horas

2 dias e 19 horas Rio de Janeiro (RJ): 2 dias e 20 horas

2 dias e 20 horas Rio Grande do Norte (RN): 2 dias e 1 hora

2 dias e 1 hora Rio Grande do Sul (RS): 2 dias e 23 horas

2 dias e 23 horas Rondônia (RO): 2 dias e 1 hora

2 dias e 1 hora Roraima (RR): 1 dia e 7 horas

1 dia e 7 horas Santa Catarina (SC): 4 dias e 16 horas

4 dias e 16 horas São Paulo (SP): 2 dias e 12 horas

2 dias e 12 horas Sergipe (SE): 1 dia e 7 horas

1 dia e 7 horas Tocantins (TO): 3 dias e 1 hora.

É importante lembrar que o tempo de espera informado na lista não considera todo o processo de abertura da empresa em si, mas sim o tempo de processamento em sua etapa final.

Portanto, é bem provável que, na prática, o processo acabe durando mais do que o esperado.

Dica Extra: Já imaginou aprender 10 anos de Prática Contábil em poucas semanas?

Conheça um dos programas mais completos do mercado que vai te ensinar tudo que um contador precisa saber no seu dia a dia contábil, como: Rotinas Fiscais, Abertura, Alteração e Encerramento de empresas, tudo sobre Imposto de Renda, MEIs, Simples Nacional, Lucro Presumido, enfim, TUDO que você precisa saber para se tornar um Profissional Contábil Qualificado.

Se você precisa de Prática Contábil, clique aqui e entenda como aprender tudo isso e se tornar um verdadeiro profissional contábil.

Fonte: Contabilizei

Compartilhe isso: Twitter

Facebook