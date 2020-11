Quem é Tronn Skatista

Nasceu em São Paulo no bairro da V. Maria, criado parte da infância no bairro do Picanço .

Mudou p o bairro do Jardim. São Paulo onde reside até o dia de hj.

Estudou na E.E. Silvério Bertoni.

Desde criança é praticante do esporte como: natação, basquete e skate.

Tronn treinava e andava de skate na Polato e no Ralf do Picanço.

Foi campeão na pista construída pelo saudoso prefeito Paschoal Thomeu, na pracinha do skate no Jardim. São Paulo.

Preserva muito a vida física, mental e espiritual.

Trabalhou como corretor de imóveis nas empresas Ezetec, Gafisa, Lopes.

Trabalhou também na secretaria de esporte, onde conseguiu com ajuda de algumas empresas a reforma das pistas de skate no Bosque Maia, V. Galvão.

Tronn tem muitos projetos principalmente ligados na área da saúde.

Projeto 50+ (trata-se de uma academia gratuita p pessoas acima de 50 anos), onde trata e previne portadores de diabetes, hipertensão, pessoas também se quelada por AVC (acidente vascular cerebral), onde ajuda a ter novamente os movimentos perdidos devido o problema.

Skate na escola: aulas p manter ocupação de crianças e jovens, fazendo esporte e não se perderem no mundo das drogas.

Eleito, Tronn lutará por uma academia voltada a tratar de pessoas vitimadas por acidente de trabalho, trânsito, PCD, portadoras de osteoporose.

Sendo atendidas por especialistas na área de fisioterapia, massoterapia, clínica médica e ortopédica, ligada as UBS.

Entre outros projetos ligados a saúde.

Preciso de seu apoio com para juntos trabalharmos nesse sentido.

Preciso me unir a você.

