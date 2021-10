Quem eram os gentios na Bíblia?

Gentio era considerado qualquer um que não era judeu. Na Bíblia, Deus deixou bem claro que não queria que o seu povo se misturasse com outros povos.

Nesse sentido, os judeu não poderiam casar, nem fazer negócios ou até mesmo deixar que os gentios morrassem entre eles.

Deus fez isso para impedir que o povo de Israel se contaminasse com a idolatria, feitiçaria e outras culturas pagãs. Mas sabemos que na maioria das vezes eles não seguiram esse conselho, como foi o caso das esposas de Salomão.

Todavia, os judeus não podiam maltratar os estrangeiros, porém eles também não podiam se misturar com eles. Logo, se um gentio se convertesse ao judaísmo e fosse circuncidado ele faria parte da comunidade e seus bisnetos seriam considerados com pleno direito (Deuteronômio 23:7-8).

ADS

Um exemplo disso é o caso de Rute, que era estrangeira, mas foi aceita na comunidade judaica depois que se converteu ao Deus de Abraão.

Os gentios nos dias de hoje

Quando Jesus veio ao mundo Ele não fez distinção de ninguém, por isso hoje em dia não existe mais uma separação entre os judeus e os gentios.

No começo do cristianismo foi difícil para os judeus entenderem que os gentios também tinham o direito de salvação, eles achavam que eles deviam seguir as doutrinas judaicas. Mas Jesus quebrou todos esses paradigmas.

Agora o mundo não estava mais sobre a lei, e sim na graça de Deus.