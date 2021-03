Raio atinge pista e danifica asfalto no Aeroporto de Guarulhos

14:28:46

Uma pista de pouso do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) ficou danificada após ser atingida por um raio na segunda-feira (8). O local chegou a ser interditado por algumas horas para os reparos necessários no asfalto. As informações são do Uol.

O raio atingiu a pista auxiliar 09R/27L, que possui 3 km de comprimento e é mais usada para pousos. Nenhuma aeronave foi atingida. Em nota ao Uol, a concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo informou que “fortes chuvas caíram na região do aeroporto e um raio atingiu uma das pistas do aeródromo. Imediatamente foi acionada nossa equipe de pavimentação para reparo”. “O incidente não impactou as atividades e as operações do aeroporto”, diz a nota.

