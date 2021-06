Reafirmando suas origens, Di Paolo está repleto de novidades

A famosa rede de galeterias Di Paolo está de cara nova, valorizando ainda mais sua origem baseada na tradição da culinária típica da Serra Gaúcha, com sua rica identidade cultural proveniente da miscigenação de algumas regiões do mundo como Itália, Alemanha e até mesmo o Mediterrâneo. Um recomeço visando conciliar ares mais modernos com os 26 anos de história da origem da marca, que tem como destaque a essência e autenticidade desta gastronomia reconfortante, com seus sabores e temperos marcantes.

Para a mudança de branding, foi contratada a renomada empresa Farné Design que realizou um estudo criterioso que fomentou a base para reformulações. Todos os upgrades na identidade foram pensados para afirmar e valorizar as raízes sulistas da empresa, tencionando para uma estética mais leve, atual e moderna, construindo uma identidade marcante, única para o mercado nacional e internacional. “Nossa inspiração foi a busca de uma personalidade que criasse independência dos logotipos comuns e que caracterizasse em amplitude a unicidade e o conceito do Di Paolo, que está oferecendo uma sequência, que vale lembrar, com toda sua multiplicidade , é única no mundo”, afirma Alfredo Farné.

As cores da decoração e logo, antes facilmente associadas à bandeira e restaurantes italianos como trattorias e pizzarias, foram modificados para aproximar a marca à gastronomia da Serra Gaúcha. O vermelho e verde mais forte, deram lugar à tons mais harmônicos. Um ramo de sálvia, conhecido pelas suas propriedades benéficas para a saúde, foi adicionado ao nome em referência ao tempero essencial no preparo do galeto, especialidade do Di Paolo que encanta os clientes.

Para além das mudanças visuais e sensoriais, houve também atualizações no menu, que agora oferece opções à La carte, em vigor de segunda a sexta, oferecendo mais praticidade e autonomia para os clientes, sem deixar de lado a filosofia do ‘comfort food’ que acolhe e conforta, proporcionada pela culinária dos imigrantes italianos no sul do país. Este estilo de servir está em alta, na onda contrária ao fast-food e avessa às receitas super elaboradas. O comfort food estimula as memórias boas, preza pelos ingredientes saudáveis e apresenta pratos simples e gostosos, assim como os sabores de infância, degustados com prazer e bons sentimentos.