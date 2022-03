Rei do Rio! Fluminense acumula vitórias sobre o Flamengo e amplia vantagem em clássicos no Carioca

Ads

09:48

Fluminense venceu o Flamengo pela segunda vez no Carioca e está invicto contra os rivais; time abriu vantagem de dois gols no Maracanã

Apesar do resultado adverso na última partida, o Fluminense vive uma fase mais do que positiva contra os rivais. No primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o Tricolor bateu o Flamengo por 2 a 0 e seguiu construindo sua ótima sequência nos clássicos recentes. O Rubro-Negro ainda não sabe nem o que é marcar gols em 2022, enquanto Vasco e Botafogo também foram vítimas do time de Abel Braga. No próximo sábado, o Flu terá uma nova chance de reafirmar a superioridade para sair da fila de títulos.

Nos clássicos em 2022, o Fluminense marcou nove gols, balançando a rede em todos eles, e sofreu apenas três. A única derrota foi para o Botafogo na volta da semifinal, quando Cano salvou e garantiu a classificação para a decisão no último minuto. As outras cinco partidas terminaram em vitória tricolor. Apesar de algumas atuações contestáveis, o time mostra que aprendeu a enfrentar seus grandes rivais.

No primeiro Fla-Flu da temporada, pela Taça Guanabara, o Fluminense venceu por 1 a 0, com gol de Jhon Arias nos minutos finais. No primeiro encontro da final, foi dos pés de Germán Cano que saíram os gols da vantagem tricolor, encerrada por 2 a 0. Contudo, não é de hoje que a equipe de Laranjeiras consegue bons resultados contra o Rubro-Negro.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

ADS

Em 2021, os times se enfrentaram seis vezes. Pelo Carioca, o Fluminense venceu dois jogos e empatou um e perdeu justamente a decisão da final. No Brasileiro, o Tricolor triunfou nos dois turnos, com gols de Moleques de Xerém. Com 66% de aproveitamento, o time conquistou os melhor números de sua história contra o arquirrival.

Contra o Vasco e o Botafogo, o retrospecto também é positivo. Apesar de ter sofrido a derrota para o Alvinegro, o Flu estava desde 2019 sem perder para o adversário. Ao todo, foram 10 vitórias seguidas. Diante do Cruz-Maltino, a equipe não sabe o que é perder desde 2019. Neste período, o Tricolor venceu três jogos de seis disputados. Nos últimos 11 clássicos em que jogou, o time tem 78% de aproveitamento.

Nesta edição do Carioca, o desafio do Tricolor é duplo. Além de lutar pelo título, que o Flu não conquista desde 2012, a equipe precisará parar o Flamengo em busca do tetracampeonato estadual, feito que o time de Laranjeiras conquistou em 1909 e que ainda é inédito para o rival. As equipes voltam a se enfrentar neste sábado, às 18h, no Maracanã, pela decisão da final do Carioca.