Para aqueles que sempre se perguntaram como seria ser um passageiro no Titanic , um parque temático na China foi criado para oferecer a experiência mais próxima possível. Uma réplica maciça do transatlântico afundado está em construção no condado de Daying, na província de Sichuan. O navio tem exatamente o mesmo tamanho do original – 269,06 metros de comprimento e 28,19 metros de largura.

