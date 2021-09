‘Resolvi dar um tempo de internet’, diz Anitta

Ads

Anitta assustou os fãs na última sexta-feira (17) ao revelar, em entrevista para Hugo Gloss, que decidiu se afastar das redes sociais.

A cantora disse que tomou a decisão para aproveitar sua vida. “Resolvi dar um tempo de internet para não ficar olhando muito. Entreguei minhas redes para a minha equipe. Não sei nada do que falaram sobre mim no VMA, no MET”, afirmou Anitta.

A cantora revelou, no entanto, que ainda utiliza um perfil fake no Instagram. “É esse que eu tenho usado. Mas só sigo coisa de comédia. É só o que eu tenho visto, minha família e os memes”, disse.

