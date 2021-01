Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.

Versículos de João 14 do livro de João da Bíblia.

Jesus conforta os discípulos

1“Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também em mim.

2Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês.

3E, quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver.

4Vocês conhecem o caminho para onde vou”.

Jesus é o caminho para o Pai

5Disse-lhe Tomé: “Senhor, não sabemos para onde vais; como então podemos saber o caminho?”

6Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.

7Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto”.

8Disse Filipe: “Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta”.

9Jesus respondeu: “Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: ‘Mostra-nos o Pai’?

10Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra.

11Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim; ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras.

12Digo a verdade: Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai.

13E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho.

14O que vocês pedirem em meu nome, eu farei.

Jesus promete o Espírito Santo

15“Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.

16E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro Conselheiro para estar com vocês para sempre,

17o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês.

18Não os deixarei órfãos; voltarei para vocês.

19Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais; vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão.

20Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês.

21Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele”.

22Disse então Judas (não o Iscariotes): “Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo?”

23Respondeu Jesus: “Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele.

24Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas; são de meu Pai que me enviou.

25“Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês.

26Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse.

27Deixo a paz a vocês; a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo.

28“Vocês me ouviram dizer: Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu.

29Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam.

30Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim.