Retrospectiva 2020: Relembre fatos reais

CONMEBOL e UEFA adiam seus principais torneios de seleções, Copa América e EuroCopa por causa da pandemia.

31 – O presidente dos EUA, Donald Trump, revela a possibilidade de banir voos provenientes do Brasil. País alcança 202 mortos.

18 – O Festival Europeu da Canção, Eurovisão (Eurovision) é cancelado pela primeira vez desde 1956.24 – Foi a vez do Comitê Olímpico Internacional declarar o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A primeira vez desde o início da chamada Era Moderna.

16 – Em uma briga pública que aumentou mais ainda a polarização no país, o presidente da República, Jair Bolsonaro, decide exonerar o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) por divergências na atuação do governo federal no combate à pandemia.

Primeira manifestação pública que seguiu as orientações sanitárias foi em Tel-Aviv, Israel, contra o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu e seu partido, Likud.

22 – Polêmica reunião ministerial ocorre no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, disse, aos palavrões, que “a sua segurança funciona”. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que ministros do Supremo Tribunal Federal são “uma cambada de vagabundos” e que mereciam ser presos. Ricardo Salles, do Meio Ambiente falou em “passar a boiada” para afrouxar fiscalização na Amazônia.

24 – Considerado “superministro”, o ex-juiz Sérgio Moro renuncia, dois dias depois de uma conturbada reunião ministerial, ao cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Além de Mandetta. Moro também é um ex-ministro que rompeu com o presidente da República Jair Bolsonaro. O ex-juiz da Operação Lava Jato foi o primeiro a comentar sobre o conteúdo da reunião ministerial.

09 – Aos 87 anos, morre o compositor e cantor Little Richard, influência de grandes músicos;

Brasil ultrapassa a marca de 10 mil óbitos confirmados por COVID-19;

16 – O estado de São Paulo ultrapassa a República Popular da China em número de mortos: 4688 do estado paulista contra 4637 do país asiático. Vale lembrar que foi na China que começou o surto que culminou na pandemia.

15 – Nelson Teich, médico oncologista que substituiu Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) no Ministério da Saúde, renunciou ao seu posto também devido a divergências com o presidente Jair Bolsonaro.

22 – O então decano do Supremo Tribunal Federal, José Celso de Mello, derruba o sigilo da reunião ministerial de 22 de abril. Toda a imprensa repercute.

Protestos param os Estados Unidos nos dias seguintes.

28 – EUA alcançam 100 mil mortes por COVID-19.

31 – O Brasil ultrapassa a marca de 500 mil casos confirmados de COVID-19. São 514.849 pessoas mais precisamente. Entre as 24 horas de 30/05 e 31/05 foram registrados 16.409 novos casos.

Junho



05 – O Brasil recebeu o primeiro lote da vacina desenvolvida na Universidade de Oxford (Reino Unido). 2 mil voluntários foram vacinados ao longo do mês.06 – Governo Federal tira do ar plataforma que atualizava população sobre os números causados pelo novo coronavírus. 05 – O Brasil recebeu o primeiro lote da vacina desenvolvida na Universidade de Oxford (Reino Unido). 2 mil voluntários foram vacinados ao longo do mês.06 – Governo Federal tira do ar plataforma que atualizava população sobre os números causados pelo novo coronavírus. 08 – Órgãos da imprensa brasileira se reúnem para formar um consórcio informativo que levanta números diariamente sobre a COVID-19. Tais números levantados por esse consórcio são divulgados até o momento em que essa retrospectiva foi feita. 11 – EUA chegam a 2 milhões de casos confirmados de COVID-19. 19 – Brasil atinge 1 milhão de casos confirmados de COVID-19; Recorde de novos casos em 24 horas também é superado: 54.771 entre 18/06 e 19/06. 20 – Mais de 50 mil mortes por COVID-19 são registradas junto às secretarias de Saúde. 27 – Ministério da Saúde atualiza a cronologia do novo coronavírus no Brasil, e anuncia que a primeira vítima de facto da COVID-19 foi uma mulher, também de São Paulo, que deu entrada no Hospital Municipal Doutor Carmino Caricchio (Hospital do Tatuapé) em 11 de março. 30 – Um chamado “ciclone bomba” deixa 10 vítimas fatais no Sul do Brasil.

Julho 06 – Morreu, aos 91 anos, o compositor e maestro italiano Ennio Morricone. 19 – Um mês depois de atingir 1 milhão de casos, Brasil chega aos 2 milhões de casos confirmados de infecções pelo novo coronavírus. 22 – Recorde de novos casos de COVID-19 em 24 horas superado: 65.339 entre 21/07 e 22/07, contra 54.771 entre 18/06 e 19/06. 23 – Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) levantam que ao menos 1% da população brasileira foi infectada pelo coronavírus, ou seja: 2,2 milhões de infectados entre 211 milhões de habitantes.

Agosto 04 – Explosões na região portuária da capital libanesa assustam o mundo. Um armazém no porto de Beirute tinha nitrato de amônio armazenado, que gerou energia equivalente a um terremoto de 3,3 na escala Richter. Foram mais de 100 mortos e 4 mil feridos. 05 – Mundo atinge 700 mil óbitos por COVID-19. 08 – Brasil atinge os 3 milhões de infectados pelo coronavírus. 14 – Passa a valer a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 22 – Mundo ultrapassa 800 mil mortes por COVID-19. 26 – Jeffrey Preston Bezos, conhecido como Jeff Bezos, torna-se a primeira pessoa na história a ter patrimônio líquido de mais de 200 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes. 28 – Conhecido por ter dado vida ao personagem “Pantera Negra”, da Marvel Comics nos cinemas, Chadwick Aaron Boseman, perde a batalha contra o câncer. Tinha apenas 43 anos.

Setembro



02 – 26 anos depois, a cédula (nota) de R$ 200 é lançada. Até então, a maior cédula era a de R$ 100, lançada junto com o restante do Plano Real, em 1994.10 – Mundo atinge 900 mil mortes pela COVID-19. 02 – 26 anos depois, a cédula (nota) de R$ 200 é lançada. Até então, a maior cédula era a de R$ 100, lançada junto com o restante do Plano Real, em 1994.10 – Mundo atinge 900 mil mortes pela COVID-19. 18 – Conhecida pelas causas em favor das minorias, Ruth Bader Ginsburg, juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, morreu aos 87 anos. Foi a primeira vez que uma juíza da Suprema Corte teve um funeral de Estado. 22 – Com quase 7 milhões de infectados, os EUA superam a marca de 200 mil mortes pela COVID-19. 25 – Impactada pela pandemia, Itália vota uma proposta de emenda de sua constituição para reduzir seu parlamento em 1/3. 28 – Um milhão de pessoas no mundo inteiro perderam suas vidas devido ao novo coronavírus.

Outubro



10 – São 5 milhões de infectados pela COVID-19 no Brasil.11 – Equipe que consagrou Kobe Bryant, o time mais popular da NBA, os Los Angeles Lakers, liderados por Lebron James (aquele, do “Taco Tuesday” – terça de taco) vencem o Miami Heat e são os campeões da temporada adaptada do basquete americano. 10 – São 5 milhões de infectados pela COVID-19 no Brasil.11 – Equipe que consagrou Kobe Bryant, o time mais popular da NBA, os Los Angeles Lakers, liderados por Lebron James (aquele, do “Taco Tuesday” – terça de taco) vencem o Miami Heat e são os campeões da temporada adaptada do basquete americano. 17 – Exemplo de combate ao coronavírus, Nova Zelândia elege maioria do Partido Trabalhista, permitindo que Jacinda Kate Ardern permanecesse no cargo de primeira-ministra do país oceânico. 25 – Lewis Hamilton ultrapassa Michael Schumacher no número de vitórias: 92, conquistada no Grande Prêmio de Portugal. 29 – A basílica de Notre Dame (Nossa Senhora) de Nice, na França, é alvo de um atentado a faca, deixando três vítimas fatais, entre elas, uma brasileira. 31 – Um dos maiores atores da história do cinema, o escocês Sean Connery, imortalizado como um dos atores que interpretaram James Bond, morreu aos 90 anos nas Bahamas.

Novembro 01 – O ator paulistano Neilton Veiga Júnior, conhecido nacionalmente como Tom Veiga, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico aos 47 anos. Tom Veiga interpretava a voz do mascote Louro José, “assistente” de Ana Maria Braga no programa Mais Você. Veiga acompanhava Ana Maria há mais de 20 anos, desde o programa “Note e Anote”, da Record TV, que revelou a dupla. 07 – Quatro dias depois do fim da votação, os Estados Unidos elegem o advogado Joseph Robinette Biden Jr., conhecido como Joe Biden, para ser o próximo presidente. Experiente senador, Biden foi o ex-vice-presidente de Barack Obama por dois mandatos. Sua vice é a também advogada Kamala Devi Harris, filha de imigrantes e ex-procuradora do estado da Califórnia. 09 – Empossado após renúncia de seu colega de chapa, Martín Vizcarra sofre impeachment pelo congresso e não é mais o presidente do Peru. Manuel Merino assume. Vizcarra era vice de Pedro Pablo Kuczynski. 15 – Cinco dias após assumir, Manuel Merino renuncia ao cargo de presidente do Peru;

Lewis Hamilton se iguala a Michael Schumacher no número de títulos da Fórmula 1: 7. Façanha faz com que seja condecorado como Sir Lewis Hamilton. 25 – Após sofrer uma parada cardíaca sem possibilidade de reanimação, Diego Armando Maradona Franco, campeão do mundo em 1986 com a seleção argentina, morreu praticamente um mês depois de completar 60 anos.

Dezembro



02 – A vacina BNT162b2 (Tozinameran/Corminaty), desenvolvida através de parceria entre a farmacêutica americana Pfizer e a companhia alemã de biotecnologia BioNTech, é aprovada pelo Reino Unido, fazendo com que os britânicos sejam o primeiro país do mundo a aprovar uma vacina contra a COVID-19.14 – Eclipse solar total acontece na América do Sul. O fenômeno pôde ser visto em 7 países, inclusive o Brasil. 02 – A vacina BNT162b2 (Tozinameran/Corminaty), desenvolvida através de parceria entre a farmacêutica americana Pfizer e a companhia alemã de biotecnologia BioNTech, é aprovada pelo Reino Unido, fazendo com que os britânicos sejam o primeiro país do mundo a aprovar uma vacina contra a COVID-19.14 – Eclipse solar total acontece na América do Sul. O fenômeno pôde ser visto em 7 países, inclusive o Brasil. 20 – Uma das atrizes mais queridas pelos brasileiros, Nicete Xavier Miessa, conhecida eternamente como Nicette Bruno, morreu aos 87 anos em decorrência da COVID-19. 31 – Descoberta do vírus SARS-Cov-2, causador da COVID-19, completa um ano.

Agradecemos não apenas sua leitura da retrospectiva , como o seu apoio em 2020. Esperamos contar contigo novamente, leitor!

Pronto para 2021?