21:10:46

Reuters Jornalista Robson Silva Moreira Brasileiro: é destaque no Curso Trainig Facebook Journalism Project.

Jornalista : na verdade achei muito bacana, participar de um curso tão importante , onde descobrir coisas onde só se pode achar na gaveta do editor de redação, “lugar secreto” , quero dizer muitas coisas que não está dentro de uma faculdade e sim no “dia á dia” do profissional de noticias

Muito Obrigado Fb, e também a galera da Reuters. Fiz de tudo para acertar tudo e acertei penso que tirei nota 100, em todas as matérias porque vi que não errei o período integral do curso.