Risco de chuva forte em quase todo o Brasil

Ads

09:53:46

O ar quente úmido que predomina sobre o Brasil e a circulação dos ventos, em vários níveis da atmosfera, geram a formação de muitas nuvens carregadas. Estas áreas de instabilidade se espalham pelo litoral e pelo o interior do país provocando muita chuva sobre as Regiões Sudeste, Norte e Nordeste, parte do Sul e do Centro-Oeste.

ADS

Sorocaba, SP, por Mauro Bernasconi

Previsão do tempo para – 29/11/2012 terça-feira

Região Sul

Apenas o centro, sul e oeste do Rio Grande do Sul permanece sem chuva. Permanece a situação de alerta para o tempo muito chuvoso no leste do Paraná e de Santa Catarina. Há previsão de muita chuva também para a Grande Curitiba e a Grande Florianópolis.

Desde o sábado, 27 de novembro, muitas áreas do litoral do Paraná, do Vale do Itajaí e do litoral de Santa Catarina já acumularam de 200 a mais 300 mm de chuva. O volume de água excessivo e em pouco tempo causa enchentes e encharcamento do solo resultando em deslizamentos de terra.

As demais áreas do Sul do Brasil vão ter pancadas de chuva, mas em geral à tarde e à noite.

Região Sudeste

Grandes áreas de instabilidade ainda influenciam a Região Sudeste do Brasil. Há condições para muitas pancadas de chuva com raios em toda a Região, principalmente à tarde e à noite. No estado do Rio De Janeiro , no leste de Minas Gerais e de São Paulo e no Espírito Santo chove a qualquer hora.

O litoral sul de São Paulo e o Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo, permanecem em alerta para chuva volumosa e há risco de deslizamentos de terra e enchentes. Várias áreas nestas regiões e em outros locais do litoral paulista acumularam de 80 a quase 120 mm entre a madrugada do domingo e a madrugada desta terça-feira.

Atenção para muita chuva também no norte do Espírito Santo que também já recebeu grandes volumes de chuva nos últimos dias.

A Grande São Paulo pode ter chuva fraca pela manhã, mas tem risco de chuva forte à tarde e à noite, O temporal de ontem causou o transbordamento de vários córregos na capital paulista.

No estado do Rio de Janeiro , no leste de Minas Gerais e de São Paulo e no Espírito Santo chove a qualquer hora.

Região Centro-Oeste

O sol e o tempo seco ainda predominam apenas no oeste e norte de Mato Grosso do Sul e no sudoeste e sul de Mato Grosso.

Faz muito calor em Cuiabá e a temperatura pode chegar aos 40°C, sendo uma das regiões mais quentes do país nesta terça-feira

Em Goiás, Distrito Federal e em praticamente todo o Mato Grosso, o sol aparece em grande parte do dia e ocorrem pancadas de chuva com raios, que podem ser fortes, principalmente à tarde e à noite. Poucas pancadas de chuva são esperadas para o centro, sul e leste de Mato Grosso do Sul.

Região Nordeste

Muitas áreas de instabilidade atuam sobre a Região Nordeste do Brasil espalhando muita nebulosidade. Há condições para pancadas de chuva no litoral e no interior de todos os estados. A chuva ocorre a qualquer hora, várias vezes no decorrer do dia e há risco de raios para a maioria das áreas do interior e do litoral do Nordeste. A chuva é passageira apenas no norte e litoral do Ceará e no Rio Grande do Norte

Região Norte

Grandes áreas de instabilidade continuam sobre a Região Norte do Brasil. Praticamente toda a Região tem um dia com muita nebulosidade e pancadas de chuva com raios frequentes. O sol e o tempo predominam apenas no Acre. Rondônia tem pancadas de chuva, mas em geral rápidas. Há risco de chuva forte em todos os demais estados da Região Norte.

Alertas meteorológicos para 29/11/2012 terça-feira

Atenção para o risco de chuva forte nas capitais Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Brasília, Palmas, Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém, Salvador, Teresina, Aracaju, Maceió,

Alerta especial: perigo de temporais e chuva muito volumosa com grande potencial para transtornos como enchentes, deslizamentos de terra e alagamentos no litoral norte do Rio de Janeiro, no litoral sul paulista e Vale do Ribeira (SP), no litoral do Paraná e no litoral norte de Santa Catarina.

Alerta para temporais no leste do Paraná, leste e nordeste de Santa Catarina, no centro, norte e leste de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, em todo o Espírito Santo, no Triângulo Mineiro, no Sul de Minas, no centro e leste de Minas Gerais, na Bahia, no sertão de Pernambuco, centro e sul do Maranhão, no Piauí (exceto no norte do estado), em Sergipe, no oeste do Ceará, centro-norte do Tocantins, no centro, leste e oeste do Pará no norte e litoral norte do Amapá.

Atenção para chuva moderada forte, com raios e ventos por vezes fortes no norte do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina e do Paraná, no centro-oeste de São Paulo, no centro-oeste de Minas Gerais, no centro, norte e leste de Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, no sul e nordeste do Pará, no sul e sudoeste do Tocantins, no Amazonas (exceto no sul do estado), em Roraima, em Alagoas, no centro e leste de Pernambuco, no sertão da Paraíba, no leste do Ceará.

Atenção para o ar seco com nível de umidade entre 21 e 30% nas horas mais quentes do dia no noroeste de Mato Grosso do Sul, no sudoeste e sul de Mato Grosso e no oeste/sudoeste do Rio Grande do Sul