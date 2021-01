RJ: Polícia cumpre mandado de busca e apreensão na casa do cantor Nego do Borel

Thayana Araujo e Isabelle Lima, da CNN, no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra o cantor Nego do Borel. Um passaporte, um celular e um computador foram levados para perícia. Os agentes chegaram até a casa do artista, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (28), no Recreio dos Bandeirantes, na zona Oeste da capital.

De acordo com informações dos investigadores, o cantor está em São Paulo onde também há cumprimento de mandado. A ação é coordenada pela delegada Sandra Ornellas, chefe das Delegacia de Atendimento à Mulher e conta com o apoio da Polícia Civil de São Paulo.

A operação faz parte de uma investigação sobre as supostas denúncias feitas contra o cantor pela atriz Duda Reis, agora ex-noiva de Nego do Borel. Duda fez um boletim de ocorrência contra Nego do Borel, no qual o acusa de estupro, agressão e transmissão de uma doença sexualmente transmissível.

A CNN apurou que uma outra ex-namorada de Borel será intimada a depor nos próximos dias. Outras testemunhas, que teriam presenciados as agressões, também já foram ouvidas no caso que segue em andamento na 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), em São Paulo.

Policia Civil faz operação de busca e apreensão contra o cantor Nego do Borel Foto: Reprodução/Twitter

No último dia 15 deste mês, a Polícia Civil apreendeu uma réplica de fuzil, usada para a prática de airsoft, na casa do cantor. A ação foi coordenada pelo delegado da 42ªDP (Recreio dos Bandeirantes) Alan Luxardo, para apurar a denúncia publicada em meios de comunicação de que ele teria um fuzil em casa. Na ocasião, a atriz Duda Reis, afirmou dias antes que tinha “descoberto na residência de Borel uma arma fuzil e um cofre com R$ 2 milhões em dinheiro”. O objeto foi apreendido e encaminhado para um exame pericial.

