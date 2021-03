Roberto Firmino ajuda Liverpool a encerrar sequência de derrotas

22:21:30

Depois de quatro revezes consecutivos pelo Campeonato Inglês, o Liverpool voltou a somar pontos neste domingo (28), após derrotar o Sheffield United, fora de casa, por 2 a 0. Os gols foram marcados por Curtis Jones e Kean Bryan (contra). O segundo gol, no entanto, nasceu de uma jogada toda construída pelo brasileiro Roberto Firmino, que teve o chute desviado pelo defensor adversário antes de a bola entrar. Com o resultado, o Liverpool, atual campeão da competição, manteve a sexta posição, agora com 43 pontos.

Em má fase no Campeonato Inglês, o Liverpool encontrou o adversário ideal para frear a sequência negativa de quatro derrotas (diante de Brighton, Manchester City, Leicester e Everton). O Sheffield United, lanterna do campeonato com apenas 11 pontos, tinha apenas três vitórias em 25 partidas.

Porém, o triunfo não veio de forma tão fácil. O primeiro gol só saiu no segundo tempo. Logo no começo, após jogada pela direita em que a bola quase saiu pela linha de fundo, o lateral Trent Alexander-Arnold encontrou Curtis Jones dentro da área. Ele completou de primeira para marcar. Após a partida, o jogador dedicou o gol ao goleiro brasileiro Alisson, que não atuou devido à morte de seu pai, José Becker.

A vitória foi assegurada aos 19 minutos, em lance com participação brasileira. Roberto Firmino entrou na área marcado por três adversários, conseguiu abrir espaço para o chute e disparou. Kean Bryan desviou o chute e acabou atrapalhando o goleiro do próprio time. Após revisão, o gol que decretou o 2 a 0 para o Liverpool acabou sendo creditado para Bryan como contra.

Na próxima partida, o Liverpool tem um duelo direto diante do Chelsea, na quinta-feira (4), no estádio de Anfield. O clube de Londres tem um ponto a mais que os Reds, na quinta posição.