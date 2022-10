Roberto Jefferson troca tiros com PF e agente é baleada; veja vídeo

Ads

O ex-deputado Roberto Jefferson recebeu a Polícia Federal a tiros neste domingo (23). Uma agente foi baleada durante o cumprimento de mandado de prisão na casa do ex-parlamentar, no município de Levy Gasparian, no Rio de Janeiro. Ela foi levada desacordada para o hospital, mas apresentava sinais vitais.

Por meio de câmeras do circuito interno de segurança de casa, Jefferson monitorou a movimentação da equipe de três agentes que estava à porta de sua propriedade. Ele disparou contra a viatura, que teve o parabrisas estilhaçado.

Quando a viatura parou em frente ao portão, o ex-deputado filmou a tela da câmera de segurança. Irritado com a situação, Jefferson disse que não se entregaria.

Repercussão de ataque de Jefferson a Cármen Lúcia

A repercussão negativa do vídeo do ex-deputado federal Roberto Jefferson com ataques à ministra Cármen Lúcia preocupa os integrantes da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), informa o blog do Gerson Camarotti, no g1

Por causa da relação de Jefferson com o candidato à reeleição, o caso pode prejudicar o chefe do Executivo, já que o ex-deputado é visto como seu aliado fiel.

No vídeo, divulgado nas redes sociais da filha, a ex-deputada federal Cristiane Brasil, na última sexta-feira (21), o bolsonarista profere xingamentos contra a ministra por seu voto em julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas, arrombadas, né? Aí que viram para o cara e dizem: ‘E, benzinho, no rabinho, nunca dei o rabinho, pela primeira vez. É a primeira vez’. Ela fez pela primeira vez, ela abriu mão da inconstitucionalidade pela primeira vez. Ela diz assim: ‘é inconstitucional, censura prévia é contra a súmula do Supremo’, mas é só dessa vez benzinho. Bruxa de Blair”, afirma Jefferson.