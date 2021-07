Rodrigo Faro é diagnosticado com Covid-19 e cancela agenda

Ads

Rodrigo Faro está com Covid-19. O apresentador testou positivo para a doença, nesta sexta-feira (2), e precisou cancelar todos os seus compromissos profissionais.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, as gravações com Nina e Felipe, o casal eliminado do “Power Couple”, também foram suspensas.

Entretanto, o “Hora do Faro”, dominical comandado pelo famoso, irá ao ar mesmo isso. Isso porque o programa já conta com material gravado.

Dentre as atrações que serão exibidas está o quadro “De Quem é Esse Meme” e a semifinal do “Canta Comigo”.

Ainda não se sabe quando o comunicador retornará ao trabalho e nem se haverá um substituto nas próximas semanas enquanto Rodrigo Faro se recupera.

