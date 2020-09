Rodrigo Tavares e Eduardo Bolsonaro abrem hoje o 1º Simpósio Conservador do Alto Tietê

O deputado estadual Gil Diniz e os palestrantes Wagner Lima (presidente do Ins. Burke), Dom Bertrand (Príncipe Imperial do Brasil) e André Assi Barreto (filósofo e historiador) vão debater temas de direita

O 1º Simpósio Conservador do Alto Tietê reunirá lideranças políticas a partir das 18h30 desta segunda-feira (28/09), no anfiteatro da Faculdades Integradas de Guarulhos (FIG), na Vila Rosalia, em Guarulhos. O candidato a prefeito da cidade, Rodrigo Tavares (PRTB-28), receberá o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) para debates e palestras acerca do viés de direita na administração pública. O evento contará com diversos deputados da base bolsonarista, além de 700 convidados e inscritos via plataforma online.

“Temos uma oportunidade única de interlocução com pensadores e players dos governos federal e estadual, com vistas ao desenvolvimento de Guarulhos e do Alto Tietê, dentro de uma perspectiva da direita conservadora. Estamos parados no tempo com a gestão atual no município, que é de continuísmo das gestões de esquerda, e desperdiça recursos públicos. Esse processo já dura 20 anos. Mas, com um projeto bem estruturado e sólido, com propostas que vem resgatando o orgulho e as tradições da sociedade, nós temos a certeza de que vamos promover novos tempos. Sempre sob a premissa de Deus, Pátria e Família”, declara Rodrigo Tavares.

Para o encontro, além do deputado federal Eduardo Bolsonaro – o mais bem votado da história do Estado, com mais de 1,8 milhão de votos -, está prevista a participação dos também deputados federais ,Guiga Peixoto (ambos PSL), além dos deputados estaduais Gil Diniz, Castello Branco, Major Mecca, Valéria Bolsonaro e Tenente Nascimento (todos PSL), entre outros.

Os palestrantes serão Wagner Lima (Pres. do Ins. Burke), Dom Bertrand (Príncipe Imperial do Brasil) e André Assi Barreto (Filósofo e Historiador). As discussões e palestras serão acerca de pautas como a redução de gastos dos governos, diminuição de impostos, menor regulamentação e maior incentivo à iniciativa privada, valorização da vida e de tradições.

“Estamos levando Guarulhos, dada a sua importância econômica, para um patamar no qual sempre deveria estar: o centro das atenções do universo político. Maquiagem em espaços públicos e posturas meramente reativas de um prefeito praticamente desconhecido na Alesp, no Congresso Nacional e até mesmo nos municípios da região, são inaceitáveis. Nós já estamos deixando uma marca na cidade, com todo o empresariado, políticos, religiosos, servidores e outros setores da sociedade. Vamos fazer uma transformação evolutiva no município. Temos que sair dessa bolha, dessa camisa de forças da tacanhez de ideias e valores. Deixaremos clara a percepção de uma cidade em crescimento, que promove benfeitorias reais e constrói um legado ao munícipe, tendo como exemplo o governo federal”, afirma Rodrigo Tavares.

O 1º Simpósio Conservador do Alto Tietê terá ainda representantes políticos de direita de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Santa Isabel, Suzano, Poá e Salesópolis. Além de autoridades de Guarulhos.

O evento, além dos convidados e inscritos via: https://www.sympla.com.br/1-simposio-conservador-do-alto-tiete__985086., será aberto à imprensa. Ao final das atividades, Rodrigo Tavares e Eduardo Bolsonaro responderão às perguntas pertinentes exclusivamente à proposta de governo para Guarulhos. Órgãos de comunicação interessados devem se credenciar no e-mail abaixo.

SERVIÇO O QUE: 1º Simpósio Conservador do Alto Tietê

QUEM: Lideranças conservadoras do estado

QUANDO: 28/09/2020 (segunda-feira)

ONDE: Anfiteatro Guimarães Rosa – Vl. Rosália – Guarulhos.

HORÁRIO: das 18h30 às 21h30

Alessandro da Mata

Fone: (11) 9 9687-4141

Compartilhe isso: Twitter

Facebook