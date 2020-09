Rodrigo Tavares une Direita Conservadora e Bolsonarismo na disputa em Guarulhos

O candidato a prefeito do PRTB e os deputados Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Gil Diniz exaltaram Deus, Pátria e Família no 1º Simpósio Conservador do Alto Tietê

Rodrigo Tavares, candidato a prefeito do PRTB-28, promoveu junto a lideranças de Direita um encontro histórico, na noite desta segunda-feira, no anfiteatro Guimarães Rosa, na Vila Rosália em Guarulhos. Nunca um evento na cidade com a 2ª maior população do Estado – 1,3 milhão de habitantes – e detentora do 12º maior Produto Interno Bruto (PIB) do País – R$ 54 milhões/ano – reuniu tantos deputados federais, tais como Eduardo Bolsonaro, Guiga Peixoto e Carla Zambelli, e deputados estaduais, Gil Diniz, Castello Branco, Tenente Nascimento e Valéria Bolsonaro, apoiando um projeto de governo e dignificando valores conservadores como Deus, Pátria e Família.

“Estou muito orgulhoso por reunir tantos representantes qualificados da política e da sociedade civil, com viés conservador, ao redor de um projeto de renovação na administração pública de Guarulhos. O real desenvolvimento da cidade passa pelo apoio dos governos federal e estadual, para que tenhamos acessos aos recursos financeiros, via programas, leis de incentivo e emendas parlamentares. Estamos deixando claro quem tem o apoio dos principais poderes executivos e legislativo do País e do Estado e, assim sendo, as condições efetivas de fazer muito mais pelo munícipe“, afirmou Rodrigo Tavares.

O 1º Simpósio Conservador do Alto Tietê teve discursos efusivos acerca de pilares da sociedade, enaltecendo os 10 mandamentos e o direito à vida, o respeito à ordem, progresso e aos patrimônios coletivos e individuais, bem como à transmissão de princípios e tradições de gerações para gerações. O deputado federal Eduardo Bolsonaro abordou a importância da defesa dos valores da família Brasileira e da Direita.

“Muito me alegra ter vindo aqui. Vamos fazer um exercício: se você tem um carro e ao voltar do trabalho vê o vidro quebrado e itens pessoais furtados, você se irrita com essa situação? Então, você tem um pouco de conservador. No Natal, você gosta de ter a família reunida, presentes, ceia e as crianças correndo? Então, você tem um pouco de conservador também. Tivemos prefeitos nessa pandemia que impediram você de trabalhar. Gente, temos que ter o direito de expressão para dizer a verdade. Levem para a sua família, amigos, igreja, time de futebol os nomes dos candidatos que tem Brasil acima de tudo e Deus acima de todos“, disse Eduardo Bolsonaro.

Os palestrantes Dom Bertrand (Príncipe Imperial do Brasil), Wagner Lima (Instituto Burke) e André Assi Barreto (filósofo) discorreram sobre o conservadorismo em nossa sociedade e defenderam preceitos morais e éticos, os direitos civis, o poder do estado menor para a maior participação da iniciativa privada, além da luta contra a ideologia de gênero na educação pública. Houve momentos de críticas à Esquerda e a gestões atuais.

Os deputados presentes aproveitaram a ocasião para incentivar todos os candidatos do Alto Tietê a levarem para as ruas dos seus munícipios, com coragem e determinação, os valores conservadores e o resgate das verdadeiras tradições brasileiras, acreditando sempre na vitória.

“Lembro de ter visto o Eduardo Bolsonaro pela primeira vez entregando panfleto de campanha no semáforo. Eu era carteiro e ele e o Carlos (Bolsonaro) brincaram comigo: tem jeito para funcionário público. Um filho de faxineira e de um porteiro. Olhem onde eu cheguei. E sempre digo: ore, pois muitos estarão contra você. Espero que o Rodrigo Tavares tenha êxito. Vamos fazer a diferença”, declarou o deputado estadual Gil Diniz.

Prestigiaram o evento candidatos a prefeito e a vereador de cidades como Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Santa Isabel, Suzano, Poá e Salesópolis, Mairiporã, São José dos Campos Mogi Mirim, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba e, inclusive, Florianópolis.

O 1º Simpósio Conservador do Alto Tietê recebeu mais de 700 pessoas que respeitaram os protocolos de saúde: usaram máscaras e sentaram-se em uma poltrona sim e outra não no auditório.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook