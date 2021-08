Rota Cervejeira de Atibaia é lançada oficialmente como atrativo turístico

Ads

Quatro cervejarias da cidade (Tybaia, Heusch, Bier Kuppel e Los Compadres) se uniram e criaram o produto. A Iniciativa conta com o apoio do Atibaia & Região CVB e da Prefeitura da Estância Turística de Atibaia.

Atibaia (SP), Agosto de 2021 – Com o intuito de fazer uma viagem criativa pelo universo das cervejarias artesanais, todos os seus ingredientes, processos e curiosidades, surgiu a proposta da Rota Cervejeira de Atibaia, lançada oficialmente no último sábado, 07 de agosto, tornando-se o mais novo tour cervejeiro do interior paulista e a mais nova opção de entretenimento na região. Quatro fábricas – Tybaia Cervejaria, Cervejaria Heusch, Cervejaria Los Compadres e Bier Kuppel – receberão os visitantes com rótulos próprios e sabores especiais produzidos em Atibaia, oferecendo experiência do verdadeiro universo cervejeiro.

O lançamento teste contou com a participação de todos os proprietários das 4 cervejarias, representantes do Atibaia & Região Convention Bureau, Prefeitura da Estância Turística de Atibaia (especialmente das secretarias de turismo, desenvolvimento econômico e mobilidade urbana), jornalistas e influenciadores, agentes de viagens e convidados.

A proximidade física entre as cervejarias possibilita ao visitante várias opções de locomoção: a pé, de bike, em veículos de receptivos, veículos próprios, táxis ou aplicativos, empresas de transporte executivo e transfers oferecidos pela rede hoteleira aos seus hóspedes. O trajeto entre as cervejarias tem um percurso curto (com no máximo 7 minutos de caminhada) e será feito pelas ruas do bairro Estoril: Rua Maria Pires Corrêa Lima; Rua Antônio Raposo Tavares; e Rua General (Marechal) Rondon.

O passeio é destinado exclusivamente a maiores de 18 anos e segue todos os protocolos de prevenção à Covid-19. As visitas acontecem sempre no segundo sábado de cada mês. As próximas datas para reservas estão disponíveis no link: www.atibaiaturismo.com.br

A Rota Cervejeira de Atibaia oferecerá:

– Visitação monitorada às diferentes áreas de produção das cervejarias, com explanação do processo de produção, desde a seleção de grãos até a etapa de rotulagem;

– Apresentação sobre a história da cerveja e as escolas cervejeiras;

– Técnicas de fabricação e características de cada tipo de bebida;

– Degustações de diferentes tipos de cerveja;

– Sessões de harmonização variadas;

– Acesso às lojas e pubs das cervejarias.

O que está incluso no tour:

– Visita guiada nas 4 cervejarias artesanais de Atibaia;

– Degustação de 3 rótulos em cada cervejaria (copos de 110 ml);

– Brindes: 1 copo de vidro exclusivo da Rota Cervejeira de Atibaia e promoções exclusivas aos participantes

– A duração é entre 3 a 4 horas, mas sempre com início às 14 horas

– O valor por pessoa é de R$100,00

CERVEJARIAS PARTICIPANTES

Bier Kuppel: a mais nova cervejaria de Atibaia chegou à cidade em agosto de 2019 e trouxe a paixão de seus idealizadores por uma cerveja de qualidade e especial na sua essência. As instalações contam com uma sala de brassagem com capacidade de produção de 120 mil litros de cerveja mês. Uma adega para produção de 10 mil litros, câmara fria com disponibilidade de armazenamento de até 7 mil Litros. E para completar, uma tap house com 10 torneiras para degustação e eventos. A marca tem 7 estilos bem marcantes.

Instagram – @cervejariabierkuppeloficial

Cervejaria Heusch: Fundada por 03 amigos que têm em comum a paixão por cervejas especiais, a Heusch completará 3 anos de atividades em Setembro/2021. Sua capacidade de produção atual de cervejas especiais é de 15 mil litros/mês. A Cervejaria Heusch conta com mais de 20 estilos de cerveja desenvolvidos, entre regulares e sazonais. Em 2020, foi a cerveja oficial da Ilha de Caras e, também, foi a primeira Cerveja Artesanal a patrocinar um Camarote no Sambódromo do Anhembi. A Cervejaria Heusch conta com um Pub e um Biergarten, para receber os visitantes, além de uma loja de fábrica para atender os visitantes que desejarem adquirir produtos ou, simplesmente, levar uma recordação desta experiência.

Instagram: @cervejaheusch

Cervejaria Los Compadres: no mercado desde 2017, a Los Compadres nasceu da paixão pela cerveja de dois compadres, que ganharam de presente em um Dia dos Pais um curso de cerveja caseira. Dali surgiu a ideia e o desejo de produzir em maior escala e poder fornecer para seus amigos e pessoas próximas que se tornaram “fãs” das receitas desenvolvidas. Durante o período de pandemia, passou por uma obra de expansão, dobrando sua área para quase 1000m² com espaço para sua tap e nova lojinha de fábrica, adquirindo uma cozinha cervejeira de 1000L, com 05 tinas e 01 silo, nova linha de envase que engloba além do envase automático de garrafas o envase de latas e o túnel de pasteurização, podendo atingir com sua capacidade de adega até 55.000L/mês.

Instagram: @cervejarialoscompadres

Tybaia Cervejaria: Em 2011, dois amigos começaram a fazer cerveja no quintal de casa e viram ali uma possibilidade de negócio. Em 2016, aumentaram a fábrica e mudaram para um galpão. Hoje a fábrica produz 14.000 litros de cerveja/mês (com capacidade de chegar a 41.000). Utilizam duas panelas em aço inox, 07 fermentadores em aço inox, uma envasadora de barris e uma envasadora de garrafas. É a primeira Cervejaria artesanal de Atibaia. Sua marca comercial mais vendida leva o nome do principal ponto turístico da cidade: Pedra Grande. Em homenagem à cidade, foi criada a cerveja de morango na linha Pedrita. Em 2016, iniciaram a produção de chopp.

Instagram: @tybaiacervejaria

