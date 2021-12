Sabesp afirma que não outro local na cidade “que atenda necessidades legais e técnicas”

Ads

Em nota à redação do Gazeta News Guarulhos, a Sabesp responde: “A Sabesp informa que o bairro Ponte Grande, em Guarulhos, receberá uma unidade de recuperação da qualidade da água (UR), que terá a função de retirar o esgoto que chega à água do córrego local e assim contribuir para a despoluição do curso d’água. A UR é diferente de uma estação de tratamento de esgoto, já que recupera a água no próprio córrego, com uma concentração de impurezas seis vezes menor do que o esgoto que chega a uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). A estrutura da UR é utilizada em bairros ou comunidades onde a ocupação de imóveis impede a implantação da rede tradicional de coleta de esgoto.

O equipamento vai contribuir diretamente com a qualidade de vida de cerca de 600 mil moradores e com o meio ambiente de Guarulhos, graças à requalificação da área degradada, à redução do odor, à possibilidade de vida aquática no curso d’água e à redução de doenças de veiculação hídrica, entre outros benefícios. As vantagens, no entanto, estendem-se a toda a Região Metropolitana de São Paulo ao evitar que o esgoto da região da Ponte Grande chegue ao rio Tietê.

Assim que a implantação da UR for autorizada pelo município e pelos órgãos ambientais, a Sabesp terá 12 meses para instalar e iniciar o funcionamento o equipamento. O investimento será de R$ 68 milhões. É importante destacar que as 600 mil pessoas beneficiadas diretamente pela UR equivalem à soma da população dos municípios de Arujá, Poá, Salesópolis e Suzano ou ainda a todo o estado de Roraima.

Os estudos para escolha do espaço mais adequado para a implantação da UR foram realizados entre 2020 e 2021. Por se tratar da bacia dos rios da região central do município, não há outro local que atenda às necessidades legais e técnicas para a finalidade de recuperar a água do canal totalmente poluído na região.

Em relação à ocupação do espaço já existente na área, será necessário para a UR o uso do campo de futebol, os demais equipamentos serão mantidos. A prefeitura se comprometeu a implantar outro campo na região em 2022”.