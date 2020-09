Sabesp realiza intervenção emergencial que pode afetar abastecimento de Guarulhos

A normalização do abastecimento é prevista para o final de quarta feira; imóveis com caixa-d’água com reserva para 24h não sentirão intermitência

23:58:02

(15.09.2020) A Sabesp realiza nesta terça-feira (15/9) uma manutenção emergencial decorrente de um vazamento no bairro de São Miguel, em São Paulo, que pode afetar o abastecimento no município de Guarulhos. A normalização está prevista para a noite da quarta-feira (16).

Os bairros em Guarulhos que podem sentir intermitência no fornecimento de água são: Água chata, Cidade Parque Alvorada, Cidade Parque Brasilia, Cidade Tupinamba, Conjunto Marcos Freire, Granja Eliana, Jardim Albertina, Jardim Angelica, Jardim Angelica ,ardim angelica II , Jardim Aruja, Jardim Bela Vista, Jardim Carvalho, Jardim Centenario,Jjardim Cumbica, Jardim dos Olivas, Jardim dos Pimentas, Jardim Guaracy, Jardim Izildinha, Jardim Jacy, Jardim Leblon, Jardim Maria Alice, Jardim Maria de Lourdes, Jardim Maria Dirce, Jardim Maria do Carmo, Jardim Monte Alegre, Jardim Normandia, Jardim Nova Alice, Jardim Nova Canaa, Jardim Nova Cidade, Jardim Regina, Jardim Rodolpho, Jardim Sandra, Jardim Santa Maria, Jardim Silvestre, Parque das Nações, Parque dos Pinheiros, Parque Industrial Cumbica, Parque Industrial Harami, Parque Jurema, Parque Maria Helena, Parque São Miguel, Parque Stella, Pimentas, Recanto do Sol, Sitio São Francisco, Vila Bernardino, Vila Branca, Vila Dinamarca, Vila Maria de Lourdes, Vila Real.

Na Capital, a falta d’água pode ser sentida nos bairros São Miguel, Cidade Nitro Operária e Jd Helena.

Os imóveis que possuem caixa-d’água com reserva mínima para 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não sentirão o período de intermitência. É importante que os moradores mantenham o uso consciente da água.

A Sabesp lamenta eventuais transtornos e segue à disposição para esclarecimentos ou atendimentos emergenciais, via ligações gratuitas: 195 e 0800-011-9911 ou pelo WhatsApp exclusivo para atendimento em Guarulhos

(11) 9.5976-3843.

