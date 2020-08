Sabesp realiza manutenção em sistema de abastecimento em Guarulhos nesta quarta (12)

Normalização na região afetada ocorrerá na noite de quarta-feira; imóveis com caixa-d’água com reserva para 24h não sentirão intermitência

(11.08.2020) A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realiza nesta quarta-feira (12) das 8h às 16h manutenção no sistema de abastecimento de água localizado na rua Pedro de Souza Lopes, esquina com a rua Ushikichi Kamyia, em Guarulhos. A normalização do abastecimento está prevista para o decorrer da noite de quarta-feira (12).

A intervenção poderá afetar o fornecimento de água nas regiões dos bairros: Jardim Palmira, Parque Continental I, Parque Continental II, Parque Continental III e Jardim Rosana.

Os imóveis que possuem caixa-d’água com reserva mínima para 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não sentirão o período de intermitência A Sabesp lamenta eventuais transtornos e pede que os moradores mantenham o uso consciente da água e segue à disposição para esclarecimentos e atendimentos emergenciais através dos serviços de ligação gratuita 195 e 0800-011-9911 ou pelo WhatsApp exclusivo para atendimento em Guarulhos (11) 9.5976-3843



