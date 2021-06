Sabesp realiza manutenção emergencial no abastecimento em Guarulhos

Ads

Os trabalhos são necessários após vandalismo na Estação Elevatória Bonsucesso e podem afetar fornecimento de água

(25.06.2021) A Sabesp informa que realiza nesta sexta-feira (25) manutenção emergencial devido a furto de cabos na Estação Elevatória de Água Bonsucesso, em Guarulhos. Os serviços devem ser concluídos ao fim do dia, com normalização- no decorrer da noite de hoje (25).

A manutenção poderá afetar os seguintes bairros: Anita Garibaldi, Bonsucesso, Cidade Aracília, Inocoop, Jd Alamo, Jd Campreste, Jd das Andorinhas, Jd do Triunfo, Jd Fátima, Jd Hanna, Jd Ponte Alta, Jd Santa Paula, Parque Residencial Bambi, Residencial Parque Cumbica, Vila Carmela I e II, Vila Sadokim

Os imóveis que possuem caixa-d’água com reserva mínima para 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não sentirão o período de intermitência. É importante que os moradores mantenham o uso consciente da água.

A Sabesp lamenta eventuais transtornos e segue à disposição para esclarecimentos ou atendimentos emergenciais, via ligações gratuitas: 195 e 0800 055 0195 ou pelo WhatsApp exclusivo para Guarulhos 11 95976-3843.

