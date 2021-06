(16.06.2021) A Sabesp informa que realiza nesta quinta-feira (17), das 7h às 16h, manutenção programada no reservatório Cumbica, em Guarulhos. A normalização do abastecimento está prevista para decorrer da noite do mesmo dia.

A manutenção poderá afetar o abastecimento nos seguintes bairros: Cidade Jardim Cumbica, Cidade Pq São Luiz, Cidade Soimco, Conjunto Paes de Barros, Cumbica, Jd Castanha, Jd Cumbica, Jd das Nações, Jd Maria Dirce, Jd Ottawa, Jd Presidente Dutra, Jd Santa Helena, Jd São Manoel, Pq Industrial Satélite de SP, Vila Aeroporto e Vila Miriam.Sabesp realiza manutenção programada no abastecimento em Guarulhos nesta quinta-feira (17)

Os imóveis que possuem caixa-d’água com reserva mínima para 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não sentirão o período de intermitência. É importante que os moradores mantenham o uso consciente da água.

A Sabesp lamenta eventuais transtornos e segue à disposição para esclarecimentos ou atendimentos emergenciais, via ligações gratuitas pelo 195 e 0800 055 0195 ou WhatsApp exclusivo para Guarulhos 11 95976-3843.

