O Flamengo foi campeão do Brasileirão 2020 e faturou a bolada de R$ 33 milhões pela primeira posição. Com o encerramento do Brasileirão, o LANCE! listou quanto cada time recebeu ao final da competição de acordo com a classificação. A quantia pode apresentar pequena variação entre os clubes que têm contrato com a Globo e os que têm vínculo com a Turner. Vale lembrar que as quatro equipes rebaixadas não recebem premiação. Confira o ranking!

