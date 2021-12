Saiba quais serão os próximos ministros a se aposentar no STF

Ads

De acordo com a lei vigente, os ministros do Supremo devem se aposentar com 75 anos.

André Mendonça acabou de ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) que foi deixada pela aposentadoria do ministro Marco Aurélio de Mello, de 75 anos, em julho. Desde então, a indicação do presidente Jair Bolsonaro aguardava aprovação no Senado, e foi aprovada nesta quarta-feira (1º).gospelprime

O pastor presbiteriano assumirá a 11ª cadeira no Supremo provavelmente no próximo dia 16 de dezembro. Tendo já o presidente assinado a sua posse nesta quinta-feira (2).

Mendonça já é a segunda indicação ao STF do presidente Jair Bolsonaro, e também será a última do seu primeiro mandato, visto que, as eleições acontecem ano que vem em 2022.

Ano passado, Kássio Nunes Marques foi indicado para substituir Celso Mello. Os ministros do Supremo devem se aposentar com 75 anos, segundo a legislação vigente.

Confira a ordem das próximas aposentadorias:

– Ricardo Lewandowski: Maio de 2023 – indicado por Lula em 2006;

– Rosa Weber: Outubro de 2023 – indicada por Dilma em 2011;

– Luiz Fux: Abril de 2028 – indicado por Dilma em 2011;

– Cármen Lúcia: Abril de 2029 – indicada por Lula em 2006;

– Gilmar Mendes: Dezembro de 2030 – indicado por FHC em 2002;

– Edson Fachin: Fevereiro de 2033 – indicado por Dilma em 2015;

– Luís Roberto Barroso: Março de 2033 – indicado por Dilma em 2013;

– Dias Toffoli: Novembro de 2042 – indicado por Lula em 2009;

– Alexandre de Moraes: dezembro de 2043 – indicado por Temer em 2017;

– Nunes Marques: Maio de 2047 – indicado por Bolsonaro em 2020;

– André Mendonça: Dezembro de 2047 – indicado por Bolsonaro em 2021.