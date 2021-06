Saiba quanto Juliette Freire cobra por publicidade no Instagram

18:28:47

Juliette Freire está em alta desde que alcançou a fama com sua participação no “Big Brother Brasil 21”, da TV Globo. Com mais de 30 milhões de seguidores somente no Instagram, a paraibana tem recebido uma verdadeira bolada para fazer propaganda de marcas em sua rede social.

De acordo com o jornal “Folha de S. Paulo”, o compartilhamento de apenas algumas ‘parcerias’ na página da advogada já superam o valor do prêmio do “BBB”- que é de R$ 1,5 milhão. Isso porque a paraibana cobra até R$ 400 mil pelas publicidades.

O ‘passe alto’ se deve ao fato de que Juliette tem estado com a agenda lotada desde que deixou o programa do canal carioca, segundo agentes do mercado.

Caso a empresa queria fechar um contrato mais longo com a morena, de seis meses, o preço cai um pouco: R$ 100 mil para uma sequência de stories ou R$ 200 mil por um post.

Vale lembrar que Juliette também está com a ‘bola toda’ no Grupo Globo. A moça foi anunciada na semana passada como a nova embaixadora do GloboPlay.

