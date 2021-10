Saiba quem são as 8 mulheres mais poderosas do meio gospel

Ads

05:03:14

O Fuxico Gospel fez uma pesquisa minuciosa e listou as oito mulheres mais empoderadas e influentes do mundo gospel.

A cada dia as mulheres têm se destacado e ganhado espaço em todas as esferas da sociedade. No meio gospel, isso não é diferente. No decorrer dos anos, muitas delas se tornaram empoderadas e com grande influência no segmento que antes era dominado apenas pelos homens.

O Fuxico Gospel fez uma pesquisa minuciosa para listar as 8 mulheres mais poderosas do mundo evangélico.

1- Pastora Elizete Malafaia

Casada com o pastor Silas Malafaia há 41 anos, Elizete Malafaia é uma das mulheres mais empoderadas do meio gospel.

ADS

A pastora é graduada em Psicologia, pela Universidade Gama Filho; especializada em terapia de família; coordenadora do grupo de terapeutas cristãos (GTC), que atende pessoas carentes; formada em Teologia, preletora e líder do Departamento de Mulheres Vitoriosas da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

Elizete compartilha o seu conhecimento nas ministrações que faz por todo o Brasil e também por meio dos livros que lança pela Central Gospel, obras voltadas para o público feminino e para a família, além de devocionais diários.

2- Bispa Sônia Hernandes

Sônia Hernandes é empresária, escritora, apresentadora de televisão, compositora, musicista e primeira Bispa do Brasil. Ela também é uma ministra de confissão religiosa brasileira, líder e fundadora da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, onde exerce a função de bispa.

A religiosa, que é esposa do apóstolo Estevam Hernandes, também está entre os fundadores e é líder do Renascer Praise, um dos mais conhecidos e duradouros do Brasil. Formado em 1993, o grupo já foi indicado e premiado em diversas categorias nos troféus Talento e Promessas, e recebeu uma indicação ao Grammy Latino pelo álbum Canto de Sião (2013).

A religiosa também já foi eleita pela Revista Forbes a quinta pastora mais rica do Brasil no ano de 2013.

3- Bispa Keila Ferreira

Keila Campos Costa Ferreira é atualmente sinônimo de empoderamento feminino no mundo gospel. Casada com o bispo Samuel Ferreira, o casal atualmente preside a Assembleia de Deus do Brás (AD Brás) em todo o Brasil.

A religiosa também é formada em Direito e Teologia e preside o Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistência Social (IDEAS), o Congresso Feminino de Oração e Ação do Estado de São Paulo (CORAFESP), a Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas Nacional (CIBEN) e o Encontro Nacional de Esposas de Pastores (ENEP).

4- Pastora Wanessa Alves

A pastora Wanessa Alves é, sem dúvida, uma das mulheres mais influentes do mundo gospel. A religiosa mora com a família em Londres na Inglaterra.

Ela é casada há 23 anos com o apóstolo Wesley Alves. O casal é líder e fundador da AD Londres, que completou 21 anos de fundação em agosto deste ano.

Wanessa Alves tem sido um exemplo de empoderamento feminino no mundo evangélico. Ela possui grande influência no meio gospel europeu, e é a idealizadora dos grandes eventos promovidos pela ADLondres.

5- Cantora gospel Cassiane

A cantora gospel e pastora Cassiane figura entre as mulheres que mais se destacam no universo evangélico.

Ela também é atriz, empresária, produtora musical, escritora, compositora e fundadora, juntamente com o seu esposo Jairo Manhães, da ADAlpha Church, uma das igrejas mais luxuosas de São Paulo, com sede em Alphaville.

Cassiane também foi a 1ª pastora da Igreja Assembleia de Deus – Madureira, sendo consagrada em 2005.

6- Fernanda Brum

Fernanda Brum Costa da Cruz, mais conhecida como Fernanda Brum, é uma das cantoras gospel e pastoras mais conhecidas do país. Além disso, ela é escritora, atriz, compositora e produtora.

A artista é casada com o produtor musical e pastor Emersom Pinheiro. Juntos, eles são fundadores e líderes da Igreja Profetizando às Nações (IPAN).

O casal foi consagrado a pastores em 2003, na Igreja Batista Ebenézer. Até o início de 2016, eles pastoreavam a Igreja Batista Atitude Central da Barra da Tijuca, onde estavam na direção do culto da quarta profética e das mulheres de ouro.

Fernanda Brum é uma cantora de sucesso que já escreveu seu nome na história da música gospel e tem um ministério consolidado no Brasil.

7- Bispa Ingrid Duque

A bispa Ingrid Duque, esposa do apóstolo Agenor Duque, é líder e fundadora da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus (IAPTD), junto com o religioso.

A religiosa não apenas ocupa uma posição de destaque na denominação, mas protagoniza várias ações dentro e fora da igreja.

A esposa de Agenor Duque, além de ser uma excelente pregadora da Palavra de Deus, também é formada em Administração de Empresas (Universidade Oswaldo Cruz), Jornalismo (FENAN) e Teologia; alfabetizada na língua hebraica; e escritora.

Bispa Ingrid também coordena todas as obras sociais realizadas pela igreja e é fundadora e líder do maior evento Interdenominacional, chamado “Ela Por Elas”.

8- Ana Paula Valadão

A cantora gospel e pastora Ana paula Valadão não poderia ficar de fora dessa lista. A artista é uma das mulheres mais conhecidas do mundo gospel e possui um currículo invejável.

Ana Paula é compositora, arranjadora de música cristã contemporânea, escritora, pastora e apresentadora. Além disso, é líder e fundadora do Ministério de Louvor Diante do Trono, uma das mais conhecidas e renomadas bandas de música cristã contemporânea do Brasil e do mundo.

Através do Ministério Diante do Trono e da Igreja Batista da Lagoinha, a artista promove diversas ações sociais, humanitárias e missionárias, como o Projeto Índia, que combate o tráfico humano, a Missão DT, além de outros projetos pontuais, promovidos durante algumas de suas gravações de álbuns ao vivo pelo Brasil e no Oriente Médio.

Em 2012, Ana Paula Valadão foi considerada uma dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos por uma pesquisa da emissora SBT, em parceria com a BBC de Londres. Em 2013, ela também foi citada pela revista americana Forbes como uma das celebridades mais influentes do Brasil.