SAIU! Confira a data de início do pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial de R$ 600.

Daqui uma semana, na próxima quarta-feira, 17, a Caixa Econômica Federal começa o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Os beneficiários do Bolsa Família vão receber primeiro de acordo com datas espaçadas, seguindo o final do Número de Identificação Social (NIS).

Exclusivamente para estes, em um primeiro momento, o dinheiro poderá ser sacado nas agências da Caixa Econômica Federal, lotéricas e correspondentes bancários.

Já os trabalhadores informais, primeiro vão ter o dinheiro depositado na poupança social digital e só depois, e de acordo com outro calendário, vão poder sacar em espécie nas agências, o prazo para que isso aconteça é de até 10 dias após a liberação do auxílio na conta digital.

Os trabalhadores informais, e demais públicos, recebem o auxílio emergencial obedecendo datas separadas conforme o mês de aniversário.

Afinal, quando sai o calendário da 3ª parcela do auxílio?

O cronograma de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial estava marcado para sair na segunda-feira,8, porém, o governo informou que os detalhes do cronograma devem ser fechados até esta quarta-feira, 10.

As datas devem ser publicadas em portaria do Ministério das Cidades no Diário Oficial da União, como foi feito no pagamento da segunda parcela do benefício.

Use o dinheiro do auxílio sem precisar sacar e sair de casa

Embora o saque e a transferência do auxílio emergencial para outras contas demorem mais para ser liberados, as operações não necessárias para pagar contas do dia a dia.

O crédito na poupança digital permite facilmente que os beneficiários paguem contas de água, luz, telefone e façam compras pelo aplicativo Caixa Tem, usando apenas cartão de débito virtual ou QR Code.

Assim não é preciso sacar o dinheiro em espécie e nem carregar cartão de crédito para cumprir com muitos pagamentos. Outra vantagem é que o app Caixa Tem não consome a internet do beneficiário.

