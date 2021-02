Salvador da Rima é detido em São Paulo; vídeo mostra cantor sendo derrubado e levando mata-leão

20:57:28

O cantor de funk Salvador da Rima foi detido neste sábado (27) na Zona Leste de São Paulo. Imagens nas redes sociais mostram Salvador sendo tirado de dentro de uma casa com a camisa rasgada, derrubado, enforcado com a mão e levando um mata-leão. Assista acima.

Advogados da GR6, produtora que gerencia a carreira de Salvador, disseram que ele foi preso por desobediência após discutir com policiais por causa de um carro parado na contramão, e afirmaram que houve “nítida demonstração de excesso e flagrante violência”.

A Polícia Militar afirma que “recebeu uma denúncia de atitude suspeita” e constatou “aglomeração de pessoas e som alto” no local, mas não menciona a discussão por um carro citada pelos advogados.

A PM diz que foi ao local “em razão de ligações ao telefone 190, para averiguar indivíduos em atitude suspeita numa festa no bairro de Itaquera. Ao chegarem ao local foram desrespeitados por um dos frequentadores que além de desobedecer a ordem dos policiais resistiu a ordem de prisão.”

A corporação não especificou quais crimes constam no boletim de ocorrência registrado.

A aglomeração de pessoas que a PM afirma ter acontecido é uma infração por medida sanitária. “Todas as pessoas que estavam na festa, inclusive o detido, estavam aglomerados e sem máscaras”, diz a PM em nota. Nas imagens, também há vários policiais sem máscaras.

Ele foi liberado por volta das 20h. ” A partir de segunda-feira medidas jurídicas serão tomadas quanto a atuação da polícia militar por eventual abuso de autoridade”, disseram seus advogados.

Policiais em ‘live’

A mulher de Salvador da Rima estava filmando a prisão ao vivo, teve o celular apreendido, e a transmissão continuou captando a conversa dos policiais.

Em um trecho reproduzido por seguidores dela no Instagram que estavam acompanhando a transmissão, a voz que seria de um dos policiais que conversam entre si diz: “Machuca aí a mão” (veja vídeo mais abaixo).

A PM diz que vai analisar a ação do ponto de vista operacional e técnico-administrativo, mas que não houve ilegalidade, e nega “que os policiais teriam forjado lesões para incriminar o detido”, pois nas declarações dos agentes “não há menção de lesões sofridas na ação”.

Salvador da Rima leva mata-leão de policial — Foto: Divulgação

As imagens mostram amigos tentando impedir que a polícia leve o cantor e questionando a abordagem. Os policiais apontam armas para as pessoas, pedem para que elas se afastem e depois jogam spray de pimenta, enquanto Salvador é colocado na viatura.

“Ao orientar todos os participantes do evento, os policiais militares, que são negros, foram xingados e hostilizados por um homem branco, que ao receber voz de prisão, resistiu, conforme as imagens”, disse a PM ao G1 ao ser questionada pela primeira vez sobre o caso.

O G1 perguntou à PM se os xingamentos mencionados na nota foram relacionados ao fato de os policiais serem negros, se houve ofensa racial e se haverá representação nesse sentido, mas não teve resposta. Em seguida a PM enviou outra nota que descreve o caso de forma semelhante mas não faz nenhuma menção racial.

Quem é Salvador da Rima?

Salvador da Rima é um dos MCs de maior sucesso no Brasil hoje. Ele canta em “Cracolândia”, parceria com o DJ Alok, que chegou ao 1º lugar das paradas nacionais no fim de 2020. Seu estilo de funk consciente com relatos sobre a vida na periferia foi marcado pelo sucesso “Vergonha pra mídia”.

Salvador da Rima — Foto: Divulgação / Instagram do artista

Mulher filmou ação ao vivo e celular ficou ligado

A mulher de Salvador da Rima, Kelly Araujo, também filmou o momento em que ele foi detido. Ela vai para cima dos policiais e tenta impedir que ele seja levado, enquanto transmite as imagens pelo Instagram, até que os policiais tomam o celular das mãos dela. Veja abaixo:

Depois, Kelly registrou um vídeo na porta da delegacia, dizendo que foi agredida e que os policiais ficaram com o celular dela.

Os amigos dizem que estão acompanhando a conversa dos policiais na viatura, indicando que os PMs não desligaram a transmissão ao vivo que ela estava fazendo do aparelho, e tentam descobrir para onde ele estaria sendo levado. Veja abaixo:

Vários internautas que seguem Kelly no Instagram e assistiam à transmissão ao vivo registraram um trecho do vídeo em que o celular já estava com os policiais e eles conversam entre si. Um deles diz: “machuca aí negão, a mão, machuca a mão, o rosto” (…) “eu bato a testa aqui já, ó”. Veja abaixo:

“Não houve ilegalidade na ação dos policiais, no entanto, os procedimentos serão analisados do ponto de vista técnico-operacional e administrativo. Em relação ao suposto áudio atribuído aos policiais, ele é improcedente vez que nenhum agente policial declarou no registro da ocorrência qualquer lesão sofrida durante a ação”, diz a PM.