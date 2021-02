Salvador e região metropolitana terão lockdown a partir desta 6ª feira

15:03:27

Salvador e a região metropolitana da capital baiana entrarão em lockdown, com a restrição total de atividades não essenciais, a partir das 20h de 6ª feira (26.fev.2021), até as 5h de 2ª feira (1º.mar.2021). A medida visa a conter o avanço do coronavírus na região. Foi anunciada pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT), e o prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), nesta 5ª feira (25.fev.2021), em live no YouTube.

A medida foi adotada para conter o avanço do coronavírus na região.

Esta é a 1ª vez que a medida é tomada em todos os bairros da capital baiana ao mesmo tempo desde o início da pandemia.

O comércio fechará às 17h. Bares e restaurantes, às 18h. E às 20h, os shoppings. O transporte público vai funcionar normalmente.

“Essa diferença de horário é para escalonar o uso do transporte, para que não haja a coincidência do deslocamento para casa de todo mundo no mesmo horário. Por isso decidimos fracionar os horários. Com isso, dilatamos o prazo do 1º fechamento até o último fechamento”, disse Rui Costa.

Apenas farmácias e supermercados têm autorização para funcionar durante o fim de semana. O delivery de alimentos está permitido até a meia-noite, e é preciso que as empresas forneçam transporte próprio para esses trabalhadores.

“Infelizmente, a ocupação dos leitos tende a subir após a regulação dos pacientes que estão nas UPAs aguardando internamento hospitalar. E a forma mais eficaz de controlar a ocupação dos leitos de UTI e a circulação do vírus é mantendo o isolamento social”, justificou Bruno Reis no Twitter.

Desde a última 6ª feira (19.fev.2021), vigorava no Estado da Bahia o toque de recolher para conter o avanço da covid-19. No domingo (21.fev.2021), Rui Costa ampliou o horário da medida. Inicialmente, estabeleceu que as pessoas deveriam ficar em casa das 22h às 5h. Agora, está em vigor de 20h às 5h. A medida ocorreu após o Estado alcançar a marca de 80% de ocupação dos leitos de UTI (unidade de terapia intensiva).

De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, até 13h30 desta 5ª feira (25.fev.2021), 83% dos leitos de UTI estavam ocupados no Estado. São 925 pacientes adultos e pediátricos em estado grave ocupando leitos nas diversas regiões da Bahia.

Eis os 13 municípios da região metropolitana que terão de adotar a medida:

Camaçari;

Candeias;

Dias d’Ávila;

Itaparica (na ilha de Itaparica);

Lauro de Freitas;

Madre de Deus;

Mata de São João;

Pojuca;

São Francisco do Conde;

São Sebastião do Passé;

Simões Filho;

Vera Cruz (na ilha de Itaparica).

Nessa 4ª feira (24.fev.2021), antes do decreto em Salvador e região metropolitana, a prefeitura de Guanambi já havia anunciado a medida. No município o lockdown começará a partir de 2ª feira (1º.mar) e durará 10 dias.

