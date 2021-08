Samba Hotéis está chegando à Laguna-SC

Ads

Rede segue sua expansão para as principais regiões do país

A Samba Hotéis, atuante no mercado especializado em administração hoteleira há 6 anos, tem mais uma novidade em sua rede, o Hotel Samba Laguna Tourist, com inauguração prevista para outubro deste ano. O empreendimento combina o melhor da hospedagem com localização privilegiada em uma das melhores praias da cidade de Laguna, próxima à Florianópolis. Localizado na Praia do Gil, o hotel tem infraestrutura completa, ideal para aproveitar alguns dias de descanso desfrutando das belas paisagens que cercam o local.

“’ Em Laguna, onde temos a grata satisfação de aportarmos, vamos trabalhar com afinco para a readequação deste importante hotel, ícone da região. Readequação essa em termos mercadológicos, estruturais, econômicos e sociais. Mercadológicos e econômicos, uma vez que a cidade ganha com a reabertura do hotel e sua movimentação, ganha com impostos gerados pela operação e ganha pela vinda de hospedes e empresas. Estruturais pois, com os investimentos na estrutura do hotel, certamente ele irá embelezar ainda mais a linda praia do Mar Grosso. Sociais já que a hotelaria em si, segundo a WTTC (World Travel Tourism Concil), emprega no Brasil 24 pessoas diretas a cada 1 milhão de receita gerada. Se somarmos as contratações indiretas geradas pela criação de demanda para nossos fornecedores, este número tende a aumentar ainda mais”, afirma Guilherme Castro, CEO da Samba Hotéis.

O Samba Laguna Tourist foi pensado para oferecer a melhor experiência aos hóspedes a lazer ou trabalho. O local possui sala de estar, boate, bar, sala de massagem, equipamento de spa e jogos, sala de ginástica by Reebok, sala de conferência, recepção 24h e estacionamento. Entre as opções de lazer, os visitantes encontram acesso privativo à praia, piscina com toboágua, piscina térmica coberta, sauna úmida e seca e ducha circular e escocesa. Os quartos possuem ar condicionado, Wi-fi e TV a cabo. O restaurante do hotel possui vista panorâmica e oferece excelente culinária, aberto ao público de terça a domingo

A cidade histórica de Laguna, por sua vez, oferece um roteiro ideal para quem procura tranquilidade e belas praias, entre elas, as praias da Cigana, do Cardoso e do Mar Grosso além da própria Praia do Gil que se destaca pelas dunas, tranquilidade e pela natureza preservada. A cidade também abriga o Farol de Santa Marta, considerado um dos maiores do mundo em alcance da luz.

Expansão

Foi isso que ocorreu em Santa Catarina. Os investimentos e esforços compartilhados do Grupo Samba, associado ao Grupo Guglielmi, vão muito além das cifras, sendo mais primordial, o propósito compartilhado para o local. “’ Contamos com todos da cidade, seja prefeitura e órgãos públicos, nossos colaboradores, hóspedes e população para que nos abracem nesta chegada ao grupo Gubglielmi. Se conseguirmos criar esta equidade de ganho entre todos, ganharemos também e com perenidade”, afirma o CEO da Samba.

Atualmente a rede possui 4 divisões: Apartz (agência de turismo), Samba In The Box (construção modular de hotéis), Samba United (plataforma de suporte em hotelaria) e Samba Hotéis (administração hoteleira). Foi natural a ampliação para além do Sudeste onde as operações estavam concentradas. No último bimestre novas frentes concomitantes foram abertas: São Santa Catarina e Rio Grande do Norte em Natal, sendo que mais novidades estão por vir.

