No dia 12 de junho passado, uma perseguição policial que teve início na zona norte de São Paulo culminou com um acidente gravíssimo na esquina das avenidas Rotary e Senador Adolf Schindling, na região do Itapegica, em Guarulhos. Quatro ambulâncias do Samu 192 Guarulhos, além do Grupo de Motociclistas de Atendimento de Urgência (GMAU), foram deslocados para o atendimento das vítimas, que apresentavam múltiplas fraturas. A presteza dos socorristas envolvidos na operação rendeu-lhes uma homenagem da Polícia Militar nesta quarta-feira (28).

O convite para a solenidade de homenagem aos profissionais do Samu partiu do comando do 15º Batalhão da Polícia Militar, na Vila Tijuco, que fez questão de agradecer pessoalmente o empenho dos socorristas. Além de um café da manhã para recepcionar a equipe, os militares também entregaram um certificado de reconhecimento pelo serviço prestado. Em nome do comandante, oficiais e praças do 15º BPM/M, o documento exalta “o profissionalismo e dedicação, bem como agradece o apoio, demonstrando amor à causa pública”.

No dia do acidente, três viaturas da Polícia Militar colidiram e quatro vítimas precisaram ser socorridas, sendo uma delas em estado gravíssimo com trauma de face, crânio, tórax, além de fraturas. O atendimento do Samu foi rápido e um policial precisou ser intubado pela equipe de socorristas no próprio local. Logo em seguida, ele teve de ser removido pelo helicóptero Águia para o Hospital das Clínicas.

Já as demais vítimas foram socorridas para os hospitais da região. O coordenador médico do Samu Guarulhos, Helder Takeo Kogawa, que também participou da solenidade, juntamente com a coordenadora-geral do Samu, Andressa Lima José, disse que esse reconhecimento enaltece o time do Samu. “É um grande impulso e motivação para as equipes no nosso propósito maior de salvar vidas”, disse.

