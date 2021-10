Ads

São Paulo é eleita melhor cidade do mundo para paquerar, de acordo com pesquisa realizada pela revista britânica Time Out. A capital paulista foi apontada como o melhor lugar para conhecer pessoas novas, dar um match e encontrar um novo amor.

Pesquisa realizada pela revista britânica Time Out ouviu 27 mil pessoas em diversas cidades do mundo.

Segundo levantamento, que é feito anualmente, 55% dos entrevistados responderam que São Paulo é uma boa cidade para paquerar, em seguida veio Xangai (China), com 49%; e Istambul (Turquia), com 46%.

“Quer melhorar suas chances? Ignore o lado financeiro da cidade e foque na diversão: coma em uma das centenas de pizzarias, ou marque um encontro na Praça Rossevelt para um coquetel”, aconselha a revista.

São Paulo também está no ranking de melhores cidades do mundo em 2021, divulgado pela Time Out, em setembro. Neste levantamento, a capital paulista é a única cidade brasileira e está no 31º lugar da lista. São Francisco, nos Estados Unidos, foi a campeã.

