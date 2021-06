São Paulo estreia diante do Fluminense para apagar ‘trauma’ do Brasileirão de 2020

08:55:48

Depois do título paulista, o São Paulo quer arrancar no Campeonato Brasileiro para buscar a conquista que escapou na reta final do ano passado. Para isso, o técnico Hernán Crespo não quer desperdiçar pontos em casa, a começar pela estreia diante do Fluminense, às 21h, no Morumbi.

Um dos grandes desafios da comissão técnica é manter o nível de concentração do Campeonato Paulista. O coordenador de futebol Muricy Ramalho afirma que a pressão da torcida vai começar novamente pela conquista nacional – mesmo que o time tenha encerrado o jejum. “Aqui tem que ganhar de novo, a briga continua sábado de novo, é outra coisa. A pressão vai existir porque passou o Paulista, agora a torcida quer o Brasileiro”, afirmou Muricy, campeão em 2006, 2007 e 2008.

Outro desafio do técnico Hernán Crespo é superar o trauma da derrocada de 2020. Sob o comando de Fernando Diniz, o time perdeu a liderança na 31ª rodada ao ser goleado por 5 a 1 pelo Internacional, em pleno Morumbi. A partir da derrota, a equipe somou apenas nove pontos em 21 pontos e terminou o torneio na quarta posição. “A maneira como tudo aconteceu foi muito dolorosa para todos nós. A comissão técnica teve mérito de conseguir reerguer o time emocionalmente e ganhamos o Paulista. Mas não queremos parar. Temos mais competições na temporada”, diz o atacante Pablo.

A intenção da comissão técnica é aproveitar as rodadas iniciais, com menos jogos simultâneos de outros torneios, para somar pontos. A Libertadores só volta a ser disputada em julho, nas oitavas de final. Na próxima terça-feira, o time enfrenta o 4 de Julho, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Piauí. A volta será dia 8, no Morumbi. Se avançar, o São Paulo jogará as oitavas de final apenas no fim de julho.

A base do ano passado foi mantida, e o time conseguiu se reforçar. São sete reforços: Miranda, Martín Benítez, Orejuela, William, Bruno Rodrigues, Eder e, recentemente, Rigoni. Para o jogo diante dos cariocas, o time não terá Benítez e Daniel Alves, que ainda se recuperam de lesão.

O zagueiro Arboleda será isolado pelos próximos dias após ser flagrado numa festa clandestina interrompida pela polícia durante a madrugada. O jogador será monitorado com testes frequentes para diagnóstico de Covid-19. Além disso, ele será multado.

Embalado com a classificação às oitavas de final da Libertadores com uma grande vitória sobre o River Plate, na Argentina, o time de Roger Machado superou a derrota na final do Campeonato Carioca. O técnico Roger Machado terá força máxima para a estreia.

Ficha técnica

São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Reinaldo; Pablo. Técnico: Hernán Crespo

Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Caio Paulista, Fred e Gabriel Teixeira. Técnico: Roger Machado

Local: Morumbi

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Horário: 21h

