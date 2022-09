Ads

Nota da educação estadual subiu de 5,2 em 2019 para 5,3 em 2021

A educação estadual de São Paulo alcançou em 2021 o melhor desempenho da história no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) para os anos finais do ensino fundamental, com pontuação de 5,3. O crescimento foi de 0,1 ponto em relação ao resultado registrado em 2019.

Os dados do Ideb do ano passado foram divulgados nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que também apontam que a rede estadual de São Paulo avançou nos anos finais do ensino fundamental.

Os números também trazem os resultados do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica). Os dados demonstram o impacto positivo das medidas do Governo do Estado para garantir o ensino na pandemia tiveram na aprendizagem dos estudantes. Apesar da variação de indicadores, os níveis de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com os critérios do Ministério da Educação, foram mantidos em todos os ciclos de ensino.

Além da liderança de São Paulo, Ceará e Goiás, ambos também com pontuação 5,3, o ranking do Ideb para os anos finais do ensino fundamental nas redes estaduais mostra o Paraná em segundo lugar, com 5,2, e Rio Grande do Sul e Minas Gerais em terceiro, com 5.

Como é calculado

O Ideb é o principal indicador da qualidade dos sistemas educacionais brasileiro. Ele é calculado com base nas médias da Prova Brasil e fluxos de aprovação, reprovação e abandono extraídos do Censo Escolar.

Impacto da pandemia

Desde o início da pandemia da Covid-19, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo não mediu esforços para garantir educação de qualidade a todos os estudantes. A oferta das aulas mediadas por tecnologia foi fundamental para a manutenção das atividades durante o fechamento das escolas devido a protocolos sanitários.

Por meio do Centro de Mídias (CMSP), desenvolvido em abril de 2020, os estudantes da rede estadual tiveram acesso às aulas inéditas em tempo real, interatividade e tira-dúvidas com professores das suas turmas, em manutenção ao ensino remoto. O Estado também investiu em avaliações diagnósticas, processuais e formativas, fundamentais para apoiar a recuperação da aprendizagem abalada pelo afastamento dos estudantes.

Ao longo de 2021, o Estado também desenvolveu programas de apoio à recuperação da aprendizagem com iniciativas inovadoras como o Bolsa do Povo Ação Estudantes; o Programa de Recuperação Intensiva durante as férias escolares; o Programa de Recuperação e Aprofundamento, com materiais didáticos adicionais e formação para os professores; o Projeto de Reforço e Recuperação (PRR), com um professor para atendimento personalizado; e o Programa Além da Escola, com aulas acompanhadas por professores via Centro de Mídias de SP e entrega de chips com dados patrocinados.

Outra iniciativa importante e com forte impacto nos resultados educacionais foi a prática pedagógica da Busca Ativa, já realizada pelas escolas com apoio das Diretoria de Ensino e da Secretaria da Educação.