O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira (21), na Academia de Futebol, dando início à preparação para enfrentar o Ituano, nesta quarta-feira (23), às 21h35, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe se reapresentou após empatar em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, domingo (20), e encerrar a primeira fase invicta.

Os atletas de linha que atuaram por mais de 45 minutos em Bragança Paulista (SP) fizeram atividades regenerativas no centro de excelência. Os demais realizaram um treino técnico, incluindo os preservados do último confronto – Marcos Rocha, Murilo, Piquerez, Danilo, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu, Rony e Zé Rafael, que estava suspenso – e o lateral-direito Mayke, já recuperado de entorse no tornozelo direito.

A comissão técnica portuguesa comandou um trabalho de ataque contra defesa, seguido de jogos em campo reduzido com toques limitados na bola. Ao final, alguns jogadores praticaram finalizações e cobranças de falta.

As ausências foram os convocados por suas seleções para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo: Weverton, na Seleção Brasileira, Gustavo Gómez, na seleção do Paraguai, e Kuscevic, na seleção do Chile. O zagueiro Luan, em recuperação de lesão na coxa esquerda, seguiu seu cronograma com atividades na parte interna do centro de excelência e no campo.

O Verdão, que já estava classificado para as quartas de final havia três rodadas, encerrou a primeira fase do Paulistão com a melhor campanha da história neste atual formato (ou seja, de 12 times separados em quatro grupos): foram 30 pontos conquistados nas suas 12 partidas, com nove vitórias e três empates (17 gols marcados contra três sofridos). O maior número de pontos alcançados por um time neste formato, até então, havia sido de 27.

A equipe alviverde volta a treinar nesta terça-feira (22), às 10h, na Academia de Futebol.