Sarah Sheeva critica uso de roupas curtas: “Não seja piricrente”

A pastora Sarah Sheeva, idealizadora do Culto das Princesas, fez um post polêmico em seu Instagram criticando as mulheres que usam roupas curtas.

2. A filha de Baby do Brasil e Pepeu Gomes compartilhou um vídeo postado pela missionária Ariel Fiz-Patrick. Nas imagens, Ariel aparece pronta para sair, usando um look com a barriga de fora, uma blusa “tomara que caia” e uma minissaia.

3. Ainda no mesmo vídeo, Ariel surge contrapondo a roupa usada no início, vestida com um casaco de moletom, afirmando que aquela roupa não é “decente” e que Deus não aprova.

4. “Deus é um Pai protetor! Ele não gosta que suas filhas sejam vulgares! Não dê ‘amostra-grátis’ aos homens na rua (nem na internet!). Não compartilhe COM TODOS aquilo que é somente do teu Príncipe!!! Daquele que escolher te amar, te cuidar e te honrar!!!

Não seja PiriCRENTE. Seja Princesa!”, comentou Sarah Sheeva na legenda do repost.

5. A pastora está em castidade há quase 20 anos e garante que não teve relação com nenhum homem durante todo esse tempo. Sarah Sheeva incentiva as mulheres a esperarem o “príncipe encantado” e só ir para cama com um homem quando casar no seminário Culto das Princesas.