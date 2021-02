Sarah Sheeva revela segredo infalível para Gretchen não se separar

A cantora Gretchen se casou pela 18ª vez em setembro do ano passado, enquanto a pastora Sarah Sheeva está solteira há 18 anos.

por .fuxicogospel 23:16:13

pastora Sarah Sheeva foi a entrevistada desta quinta-feira (4), no programa “Sensacional”, da Rede TV. A religiosa aproveitou para mandar um recado para a cantora Gretchen, que já está no 18º casamento, segundo a apresentadora Daniela Albuquerque.

“Se ela fizesse o ‘Culto das Princesas’, nunca mais precisaria se divorciar e se casar de novo”, afirmou ela, fazendo referência à sua pregação, que visa ensinar as mulheres a “afastarem todo homem vigarista” de suas vidas.

A pastora, que está solteira há 18 anos, declarou:

“Homem canalha beija bem. Se você começa [um relacionamento] pelo beijo você pode se apaixonar e pode ser um tiro no pé. Beijo você treina, faz ser bom. Agora, o caráter você não muda!”.

De acordo com Sarah, nesses 18 anos, ela não teve relações com nenhum homem, pois está em castidade. A pastora, filha de Baby do Brasil e Pepeu Gomes, falou abertamente do seu voto de castidade no programa.

“Decidi pertencer ao Senhor em todas as áreas da minha vida. Não é fácil, mas é uma escolha que fiz pelo meu chamado ministerial, por ser uma pastora, uma missionária”, disse.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook