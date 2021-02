Satélite brasileiro Amazonia 1 será lançado na madrugada deste domingo

12:25:39

O foguete que colocará em órbita o Amazonia 1, primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado e operado pelo Brasil, será lançado na madrugada deste domingo, 28, à 1h54 (horário de Brasília). O lançamento, a partir do Satish Dhawan Space Centre (Shar), em Sriharikota, na Índia, está previsto para ocorrer à 1h54, horário de Brasília. A transmissão ao vivo terá início às 23h50, no canal do Inpe no Youtube e no canal do MCTI na mesma plataforma, com a participação de especialistas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e da Agência Espacial Brasileira (AEB). Os vídeos serão gravados e ficarão disponíveis para o público após o evento. O Amazonia 1 será colocado em órbita pela missão PSLV-C51, da agência espacial indiana Indian Space Research Organisation (ISRO). Com seis quilômetros de fios e 14 mil conexões elétricas, o satélite integra a Missão Amazonia 1, que tem como meta fornecer dados para observar e monitorar o desmatamento, especialmente na região amazônica, além de monitorar a agricultura no país. De acordo com o instituto, o novo satélite observará também região costeira, reservatórios de água e florestas (naturais e cultivadas), além de possíveis desastres ambientais.

